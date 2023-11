Oblíbená slevová akce nabídne produkty značek jako Samsung, Xiaomi či Hasbro a LEGO.

Foto: Allegro

Letos poprvé nabízí Black Friday v Česku také platforma allegro.cz, která si pro Čechy připravila tisíce produktů levnějších až o 50 %. Slevovou akci zákazníci hojně využívají i k nákupu vánočních dárků – letos podle odhadů Češi utratí za nákupy dárků v průměru 7 500 Kč. Průzkum Perfect Crowd[1] ukázal, že nejčastěji nakupují v kategoriích kosmetika (49 %) a móda (37 %). Navíc se ukazuje, že většina lidí začíná s vánočními nákupy hned v listopadu (28 %), ženy přitom ještě o něco dříve než muži.

Internetové tržiště allegro.cz si proto připravilo výrazné slevy až 50 % napříč nejoblíbenějšími kategoriemi – od vybavení pro dům a zahradu až po zboží z oblasti elektra, módy a kosmetiky. Právě v poslední zmíněné kategorii nakupují Češi vánoční dárky vůbec nejčastěji (49 %), oblibě se však těší i hračky (36 %) či umělecké radosti ve formě knížek a CD (32 %).

Samsung, Xiaomi nebo Sencor s výraznými slevami

Platforma se k oblíbené nákupní akci na českém trhu připojuje vůbec poprvé, zákazníci tak budou mít možnost nakoupit zboží od více než 20 tisíc obchodníků, včetně Mall a CZC, se slevami v desítkách procent. Akce se vztahuje například na elektroniku od výrobců jako Samsung nebo Xiaomi, dětské hračky a vybavení od Hasbro, LEGO a Huggies nebo dekorativní a pečující kosmetiku od Nivea. Všechny slevy se řídí evropskou směrnicí Omnibus, takže zákazníci si mohou být jisti, že částka je vypočítána z nejnižší ceny výrobku za posledních 30 dní.

Záruka nejnižší ceny i snadné vrácení zboží

Pro více než polovinu Čechů (63 %) je cena produktu jedním z klíčových parametrů nákupu. Allegro proto na potřeby zákazníků reaguje také nově spuštěnou akcí „Záruka nejnižší ceny“, která garantuje, že označené produkty ve vybraných českých e-shopech levněji nekoupí.

Platforma zároveň umožňuje spotřebitelům registraci do programu Smart!, který jim následně v rámci předplatného poskytuje neomezené doručení i vrácení zboží zdarma. Na každou objednávku se pak vztahuje služba Allegro Protect, která v případě problému s objednávkou garantuje vrácení peněz až do výše 100 000 Kč do 48 hodin od rozhodnutí.

Na allegro.cz mohou zákazníci vybrat z více než 150 milionů nabídek malých i velkých prodejců na jednom místě. Nakupovat mohou také prostřednictvím Allegro aplikace, ve které navíc najdou i speciální Black Friday nabídky vytvořené exkluzivně pro rozhraní aplikace.

Všechny výhodné Black Friday nabídky jsou k dispozici na hlavní straně kampaně.

Zdroj: Allegro