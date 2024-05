Od 13. do 22. 5. budou moci zákazníci vybírat z tisíců výhodných nabídek napříč kategoriemi.

Foto: Allegro

Oblíbená internetová nákupní platforma Allegro si připravila pro české zákazníky slevovou akci Smart! Week, která se u nás koná vůbec poprvé. Od 13. do 22. 5. můžete vybírat z tisíců výhodných nabídek napříč kategoriemi, a to včetně produktů z oblasti dům a zahrada, elektro, zdraví a krása i mnoho dalších. Kromě slev až do výše 50 % je součástí akce i zvýhodněná nabídka předplatného programu Allegro Smart! a také možnost si ho bezplatně vyzkoušet.

Slevová akce Smart! Week se bude na allegro.cz konat až do středy 22. 5. a přinese tisíce výhodných nabídek s cenami nižšími až o desítky procent. V akci tak zákazníci najdou například horské kolo Olpran se slevou 2 500 Kč či zahradní dětskou houpačku s cenou nižší o 20 %.

Smart! Week nabídne slevy pro všechny zákazníky – registrované i neregistrované – ačkoliv tedy k jejich využití nemusíte být členy programu Smart!, jeho předplatné nabízí řadu výhod. Členové totiž mohou využívat neomezené doručení nejen domů, ale také do více než 15 000 výdejních míst i výdejních automatů napříč celým Českem, stejně tak mají možnost i neomezeného vrácení zboží. V rámci Smart! Weeku navíc Allegro přináší i speciální funkci Shaker, s níž získáte každý den další unikátní slevy až do výše 60 % - ty přitom jinde než v aplikaci nenajdete.

Uvažujete o zapojení do programu Smart!? Pak máte nyní ideální příležitost – až do 31.5. si totiž roční předplatné pořídíte za pouhých 199 Kč oproti původním 299 Kč 1. Do konce měsíce můžete zároveň využít 8 doručení zdarma během 8 měsíců a na vlastní kůži si tak benefity programu vyzkoušet. Veškeré informace o tom, jak si program Allegro Smart! bezplatně aktivovat, najdete zde.

Kromě něj přináší Allegro svým zákazníkům také službu „Záruka nejnižší ceny“, díky které máte při nákupu na platformě jistotu, že nakupujete skutečně výhodně. Allegro totiž přehledně označuje produkty, které na jiném vybraném českém e-shopu levněji nenajdete. Pokud by se tak přece jen stalo, pak můžete nižší cenu nahlásit do 72 hodin od nákupu a platforma vám vrátí 150 % cenového rozdílu. Každá objednávka je navíc chráněna programem Allegro Protect, který v případě problému garantuje refundaci až do výše 100 000 Kč.

Více o akci Smart! Week pak najdete na hlavní stránce kampaně.



1Akce platí od 6. do 31. května pro zákazníky Allegro, kteří nemají aktivní Allegro Smart!. Sleva 100 Kč se poskytuje pouze na jedno zúčtovací období Allegro Smart!. Nejnižší cena ročního předplatného během posledních 30 dnů před akcí byla 299 Kč. Pro více informací navštivte https://allegro.cz/smart.