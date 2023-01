Česká společnost s dlouholetou tradicí, která zajišťuje prodej, částečně i výrobu, montáž a servis zdvihacích zařízení a manipulační techniky hledá zušené elektrikáře za nadstandardních nástupních podmínek.

NEBOJ SE ZMĚN A PŘIDEJ SE K NÁM!

V současné době obsazujeme pracovní pozici ELEKTRIKÁŘ



Nabízíme: flexibilní pracovní dobu – dovolená 5 týdnů – příspěvek na dovolenou / penzijní pojištění – osobní ohodnocení – notebook, telefon, služební vůz – firemní akce, přátelský kolektiv – nadstandardní platové ohodnocení



Pro více informací volejte na: 602 173 258, nebo nám zašlete životopis na email: info@altosystems.cz

Na trhu působíme od roku 2010 a do svého vlastního sídla v Přešticích jsme se přestěhovali v roce 2017 a se stěhováním byla spojena i akvizice společnosti EKAS spol. s r.o., která se zabývá výrobou rozvaděčů.

Naším cílem bylo vždy pomáhat našim zákazníkům s manipulací všeho druhu. Sortiment produktů společnosti je velmi široký, jelikož pro území ČR zastupujeme několik renomovaných zahraničních výrobců ze Skandinávie, Německa a Francie, kteří se zabývají výrobou jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích zařízení. V poslední době se čím dál více uplatňují i naše vlastní výrobky, kdy jde především o jednoúčelová zařízení nebo ocelové konstrukce pro různá využití.

Soustředíme se především na dodávky zdvihacích zařízení (jeřábů, kladkostrojů, zdvihacích stolů, elektronických balancerů pro průmysl 4.0) a příslušenství k těmto zařízením od řízení (dálkové ovládání) až po vázací prostředky. Zároveň se ale nebojíme i velkých věcí a dokážeme posunovat nebo zvedat celé vlakové nebo tramvajové soupravy a dokázali jsme zvednout i celé lávky pro chodce. Jednalo se o protipovodňové opatření v rámci oprav po záplavách v Chrastavě v roce 2010 a tato realizace se dokonce dostala i do celostátních médií s nadpisem: Unikát v Chrastavě. Zvedací mosty „uniknou“ před povodní.

V posledních letech jsme realizovali několik zajímavých projektů, ať už šlo o vybavení nových hal pro údržbu kolejových vozidel Českých drah a.s. a Dopravních podniků hl. m. Prahy a.s., nebo kompletní vybavení hal jeřábovou technikou pro společnosti EvoBus Česká republika s.r.o. v Holýšově a FAIVELEY TRANSPORT CZECH a.s. v Plzni, kde se v celkovém součtu jednalo o dodávku více jak 100 jeřábů, z nichž některé byly opravdu „konstrukční oříšky“.

V současné době máme již podepsán jeden velký projekt na příští rok, a proto bychom rádi rozšířili naše řady. V současné době nás nejvíce trápí nedostatek kvalifikovaných elektrikářů a nepohrdneme ani kvalitním zámečníkem/svářečem. V naší společnosti jsou na prvním místě naši zaměstnanci a zákazníci, proto pokud se rozhodnete se k nám připojit, můžeme Vám nabídnout i zajímavé bonusy k základní mzdě, ať už je to 5 týdnů dovolené, osobní ohodnocení, příspěvek na dovolenou nebo penzijní pojištění, firemní oblečení a spousty jiných zajímavých výhod.

