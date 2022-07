Řada mužů trpí obtížemi v intimním životě. Stres je doslova zabijákem kvalitní erekce. Proč tomu tak je?

Foto: depositphotos

Erekce má na kahánku

Poruchy erekce jsou stále častější příčinou, která muže přivádí do ordinací sexuologů. Může za ně především životní styl, který s sebou přináší spěch, nevhodnou životosprávu i celou řadu civilizačních onemocnění.

Proč má stres nepříznivý vliv na erekci

Jedním z nejvýraznějších „strašáků“ je stres. Pro kvalitu erekce se jedná o zničující stav. Poruchy erekce už proto nejsou doménou pouze starších mužů, ale ohrožují stále mladší věkovou kategorii.

Důvodem, proč se při stresové zátěži vytrácí erekce, je zvýšená produkce hormonu epinefrinu. Tento hormon je životně důležitý a společně s kortizolem má za úkol udržet organismus při životě ve stresové situaci. Proto zabraňuje relaxaci a způsobuje zúžení periferních cév. Což má ale nepříznivý vliv na erekci.

Pod vlivem stresu se potíže s erekcí často prohlubují

Úskalím psychických příčin obtíží s erekcí je to, že se pacient může dostat do začarovaného kruhu. Problémy s erekcí totiž vedou k neuspokojivému intimnímu životu. Partnerka by se však k situaci měla postavit s pochopením. Nátlakem obtíže pouze zhorší a v mužské psychice se prohlubují obavy z dalšího selhání.

Jak zabránit poruchám erekce a snížit stresovou zátěž

Psychologové doporučují trpělivost, komunikaci a vzájemné pochopení.

Ke snížení stresové zátěže ve svém životě můžete přispět i tím, že se na potenciálně náročné situace, jako je například pracovní pohovor, důkladně připravíte.

Nenakládejte si toho příliš mnoho

Vhodné je nenakládat si na bedra příliš mnoho povinností a úkolů.

Najděte si aktivity, které vám pomohou se odreagovat. Zařadit do své každodenní rutiny byste měli sport, případně můžete vyzkoušet i meditaci.

Kromě dostatku pohybu by se samozřejmou součástí vašeho života měla stát i vyvážená životospráva. Její součástí je užívání kvalitních doplňků stravy, které jsou vhodné v období zvýšené zátěže.

Jak vám může pomoci Amarex

Amarex je doplněk stravy určený mužům. Vyznačuje se stoprocentně přírodním složením, které nabízí efektivní podporu erekce.

Extra silné složení je vyrobeno z certifikovaných rostlinných extraktů. Hlavními složkami tohoto bylinného preparátu jsou kotvičník zemní, maca peruánská, muira puama a piperin. Ty doplňují aminokyseliny L-arginin a L-citrulin společně s vitamínem C.

V jediné tabletě se nachází až 1 800 mg aktivních látek, čímž se řadí mezi nejsilnější prostředky dostupné na současném trhu.

Amarex je preparátem, který nabízí posílení erekce, podporu libida a celkově zlepšení sexuálních funkcí. Stačí jej užít jednorázově přibližně 30 až 60 minut před pohlavním stykem. Vyzkoušejte jeho sílu i vy.