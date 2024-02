Zdraví a bezpečnost na prvním místě.

Hana Stuchlová, manažerkou Ambulance Penta | Foto: Ambulance Penta s.r.o.

Rozhovor s paní Hanou Stuchlovou, manažerkou Ambulance Penta

Začněme tím, že byste nám mohla přiblížit společnost Ambulance Penta a vaši roli v ní.

Ambulance Penta je jedním z hlavních poskytovatelů pracovně lékařských služeb v Karlovarském kraji. Naše role spočívá v zajištění zdravotních služeb s důrazem na prevenci a ochranu zdraví zaměstnanců v pracovním prostředí.

Můžete nám říct, s jakými firmami spolupracujete v současné době?

V současné době spolupracujeme s 531 firmami včetně některých největších zaměstnavatelů v Karlovarském kraji. Mezi naše partnery patří instituce jako Karlovarská krajská nemocnice a.s., SUAS a.s., Witte Nejdek s.r.o., Městská policie Karlovy Vary, Hotel Imperiál a.s., Jan Becher – Karlovarská Becherovka a.s. , DHL a další.

To je impozantní seznam spolupracujících firem. A proč jste se rozhodli nabízet své služby také firmám v Pardubickém kraji?

V posledním roce jsme expandovali po celé České republice co se týče ordinací praktického lékaře . Rádi bychom na to navázali i rozšířením pracovnělékařských služeb mimo Karlovarský kraj. V Pardubicích, kde jsme přestěhovali současnou ordinaci praktického lékaře do nových prostor, rozšířili počet lékařů, nám tak vznikly podmínky právě pro tyto služby. Velice rádi firmy do naší péče přijmeme.

Mohla byste nám přiblížit obsah pracovně lékařských služeb, které vaše společnost poskytuje?

Naše pracovně lékařské služby zahrnují tři hlavní součásti. První je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců a provádění preventivních prohlídek. Druhou součástí je poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a prevenci pracovních úrazů a nemocí. A konečně, provádíme pravidelný dohled na pracovištích a dalších zařízeních zaměstnavatele, aby byla zajištěna dodržování zásad bezpečnosti a zdraví při práci.

Zní to jako komplexní péče o zaměstnance. Jaké jsou povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s pracovně lékařskými službami?

Povinnosti platí pro každého, kdo někoho zaměstnává. Zaměstnavatelé musí pro své zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání zajistit pracovně lékařské služby. To obvykle probíhá prostřednictvím písemné smlouvy s poskytovatelem pracovně lékařských služeb. V případě nedodržení těchto povinností může být uložena pokuta až do výše 2 milionů Kč dle zákona.