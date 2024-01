Sociální služby města Hradec Králové rozšiřují spektrum svých služeb o možnost denního pobytu.

Foto: Zadavatel

Pečujete-li dlouhodobě o člena své rodiny, víte, že občas nastane situace, kdy potřebujete čas sami pro sebe – ať už z důvodu návštěvy lékaře, odpočinku či dovolené. V takových momentech přichází na pomoc odlehčovací služba, která umožňuje bezstarostně svěřit péči o své blízké do rukou profesionálů. Pro obyvatele Hradce Králové a okolí tuto podporu poskytují sociální služby města Hradec Králové v novém moderním zařízení v Honkově ulici na Pražském Předměstí uvedeném do provozu v roce 2022.

„Naším cílem je umožnit pečujícím osobám čas na odpočinek a regeneraci, jelikož neustálá péče o blízké s omezenou soběstačností může být fyzicky i psychicky velmi vyčerpávající. Někdy je nezbytné, aby se pečující mohli plně věnovat svým potřebám nebo řešit osobní záležitosti. V těchto případech poskytujeme kvalifikovanou dočasnou péči,“ vysvětluje Robert Černý, ředitel Sociálních služeb města Hradec Králové.

Personál zařízení přistupuje ke klientům a jejich rodinám s empatií a respektem, dbá na individuální potřeby a přání každého klienta. I proto může zařízení denně nabídnout ambulantní péči deseti klientům.

Ambulantní odlehčovací služba je provozovaná každý pracovní den od 7:30 do 16:30 a každou první sobotu v měsíci od 8:00 do 17:00. Můžete ji využít flexibilně dle svých aktuální potřeb a situace – na několik hodin nebo po celý den, jednorázově či pravidelně. Služba je určena osobám starším 18 let s omezenou schopností samostatného života z důvodů věku, chronického onemocnění nebo handicapu.

Původně byla služba koncipována jako pobytová s kapacitou 35 lůžek pro krátkodobé i delší pobyty, zpravidla do doby tří měsíců. Od listopadu 2023 je k dispozici také ambulantní péče formou denního stacionáře s cílem umožnit klientům co nejdéle zůstat v jejich domácím prostředí, poskytnout jim potřebnou podporu a péči. Během pobytu mají klienti možnost zapojit se do společenských a kreativních aktivit, které přispívají k udržení a rozvoji kognitivních schopností a nabízejí příležitost k setkávání s ostatními klienty a účasti na kulturních akcích pořádaných přímo v zařízení.