Anděl Páně – božský muzikál podle kultovní filmové pohádky – rodinná zábava nejen v době předvánoční.

Foto: beans s.r.o.

Anděl Petronel – popleta a nebeský outsider putuje v doprovodu škodolibého čerta Uriáše po Zemi, aby dokázal Pánu Bohu, jak lehké je napravovat hříšníky a tím se zároveň sám nedostat do pekla. V pozemském světě způsobí zmatky, ale síla lidské lásky, pevná naděje a všichni svatí nakonec pomohou napravit vše, co Petronel pokazil. Nakonec se smí vrátit na nebesa, protože na poslední chvíli jednoho hříšníka napraví – sám sebe!

„Nápad na muzikálovou adaptaci dnes už kultovní pohádky Anděl Páně vznikl v jednu dobu v hlavě mé i Lucie Konášové, autorky scénáře, nezávisle na sobě.“, říká autor hudby a písňových textů Ondřej G. Brzobohatý. „Přesně v období, kdy jsme s ředitelem divadla Egonem Kulhánkem tuhle možnost probírali, poslala Lucie Egonovi upravené libreto podle jejího vlastního scénáře. Vše tedy nasvědčovalo tomu, že to asi nebude náhoda a mělo se to stát. S Lucií jsme se ihned propojili, dali hlavy dohromady a dotáhli muzikálovou verzi do podoby, která ctí jak svůj žánr, tak vše, co původní pohádku dělalo a dělá tak jedinečnou. Humor i poetiku jsme zachovali a přidali spoustu dalšího, aby si diváci užili ryzí muzikál a ne jen repliku filmu.“

„Anděl Páně je Svatý Grál mezi pohádkami pro děti i dospělé. Dva měsíce zkoušek potvrdilo, že se nám povedlo postavit naprosto skvělý team pro vznik v každém detailu vizuálně a akusticky působivé inscenace, abychom naše děti nezklamali - protože naše děti jsou přísné - rychle odhalí faleš nebo kompromis - nic z toho nechceme a nesmíme dopustit“ dodává režisér Martin Čičvák. „Nerad bych se dostal do situace, že mi mé děti řeknou – “Tati, takhle to ale není!“ Je to úžasně vzrušující práce, my už vidíme cíl a těšíme se na diváky!“

A jak si užívá vznik společného díla Lucie Konášová, autorka původního námětu a scénáře a nyní i autorka libreta k muzikálu?: „Pro mě byl tento muzikál doslova vstup do nové řeky. Přišlo to jako nápad shůry, kdy jsem napsala Egonu Kulhánkovi, jestli by neměl zájem převést filmovou pohádku Anděl Páně do muzikálové formy. Musím říct, že to okamžitě zazvonilo. Egon Kulhánek mě hned propojil s Ondrou Brzobohatým, který si zrovna s podobným nápadem pohrával. Šla jsem se podívat na Legendu jménem Holmes, abych viděla, jak pracuje, a byla jsem naprosto nadšená. Královsky jsem se bavila. Neměla jsem nejmenších pochyb. Moc se těším!“

V obsazení najdete mj. Jiřího Korna, Ondřeje Rychlého, Marka Lamboru, Annu Fialovou, Veroniku Khek Kubařovou a spoustu dalších zvučných jmen. Vstupenky on-line na www.hdk.cz.