Jazykové centrum Bučovice a Slavkov u Brna oslaví letos 14 let. Zároveň uplyne 11 let od spuštění programu Summer Camp, příměstského letního programu v angličtině pro děti v Bučovicích. Každoročně jej připravují čeští lektoři a rodilí mluvčí ve spolupráci s místními spolky a podniky.

Letos se tým lektorů chystá na dvě velké novinky. Oblíbený tábor se letos uskuteční i ve Slavkově u Brna a navíc se letos mohou přihlásit i děti starší 14 let. Vedoucí programu je zkušená lektorka a studentka Masarykovy univerzity Karolína Kolaříková, která program rok od roku vylepšuje pod záštitou spolku You can do it! z.s ve spolupráci s vedoucí jazykového centra Gabrielou Braunerovou.

Jaká je náplň Summer Campu?

Summer Camp nabízí dětem možnost vycestovat do pěti různých zemí světa. Každý den začíná výukou ve třídách, kde se děti na daný program patřičně jazykově vybaví. „Učíme se názornými ukázkami, hrou a bez zbytečného stresu,“ ujišťuje Karolína. „Z mojí zkušenosti mívají děti celkově skvělé jazykové znalosti jak ze školních lavic, tak od nás z jazykovky – často je ale neumí použít v reálných situacích,“ vysvětluje.

Po přípravě v učebně vyrazí skupinky do terénu. Všichni se sejdou u hlavní aktivity dne související s danou zemí. I letos se děti mohou těšit na baseball v USA, pečení pizzy v Itálii, koupání v Austrálii nebo tenis v Británii. Chystá se ale i celá řada nových aktivit. „Některé si zatím necháme jako překvapení, ale můžu prozradit, že do Austrálie se letos těším asi nejvíc!“ prozrazuje nadšeně Karolína.

Zásadou Summer Campu je, že program je celý v angličtině. „Děti se tak učí komunikovat přirozeně při každodenních aktivitách,“ vysvětluje Karolína. Dodává ale, že program je vhodný i pro děti, které běžně na jazykovku nechodí. „Na Summer Campu vítáme všechny, kteří mají chuť se něco dozvědět a přiučit. Děti rozdělujeme do skupinek podle jazykových schopností, takže se není čeho bát,“ ujišťuje.

Zábavu si užijí všechny věkové a dovednostní kategorie

Děti jsou rozdělené do skupinek na základě jazykových schopností. S úrovní dětí jsou lektoři obeznámení, nebo je konzultují s rodiči. V nejmladší skupince jsou děti od 3 let, v další jsou starší děti od 8 do 14 let a letos si poprvé přijdou na své i děti starší 14 let. „Na to jsem velice pyšná, protože u nich vidím velký prostor ke zlepšení jejich jazykových kompetencí během léta,“ těší se Karolína.

Nicméně přestože jsou děti rozdělené podle pokročilostí, během tábora spolu starší a mladší děti komunikují bez problémů. „Mladší se učí od starších a někdy i naopak. Moc se mi líbí, že i v našem malém městečku se děti učí komunikaci,“ směje se Karolína.

Program zajistí místní lektoři, ale i rodilí mluvčí. Přijedou i děti ze zahraničí

Většina dětí je z Bučovic a okolí, ale Summer Campu pravidelně navštěvují i děti z širšího okolí a někdy dokonce i z ciziny, například z Vídně. „Některé děti z Prahy navštívily náš Summer Camp i několikrát za sebou – myslím si, že je k nám táhne přátelské prostředí a menší kolektiv,“ vzpomíná s úsměvem Karolína.

Co se týče lektorů, ti jsou většinou z Bučovic. Každý rok, ale přijede i někdo z ciziny. „Rodilí mluvčí jsou pokaždé odjinud. Měli jsme lektory z Anglie, USA, Kanady, Španělska, Mexika, Austrálie a mnoha dalších zemí,“ jmenuje Karolína. „Mně osobně se na rodilých mluvčích nejvíc líbí, že s sebou vždycky přivezou i kus své kultury, který můžou potom dětem předat.“

V týdnu od 10. 7 do 14. 7 se bude v Bučovicích konat již 11 ročník. Je stále na co se těšit?

Summer Camp se neustále vyvíjí, a tak je na co se těšit každý rok. První ročník začínal v jazykovce v osmi dětech. „Jezdili jsme tenkrát na kole, děti navštívily farmu, kde se bavily o zvířatech a dělali jsme spoustu dalších aktivit,“ vzpomíná Karolína. Od té doby se Summer Camp rozrostl, každý rok přibývají nové aktivity, partneři i nápady.

Tím největším lákadlem je letos skupinka pro děti od 14 let. „Je to přece jen skupina dětí, pro kterou se na léto program hledá velmi obtížně. Na tábory už je většinou nepustí a na brigádu jsou naopak ještě mladí,“ vysvětluje Karolína.

Podle jejího názoru se děti, ale také dospělí, mohou vzdělávat a posouvat i o prázdninách. „Proč bychom se měli učit jen ve školních lavicích? Jsem moc ráda, že máme prostor takový program vytvořit a naučit děti nejen mluvit anglicky, ale i vzájemně komunikovat a spolupracovat,“ usmívá se Karolína.

O týden později od 17. 7. do 21. 7. se poprvé chystá Summer Camp i ve Slavkově

Letos si Summer Camp poprvé užijí i ve Slavkově. „Je to výzva, na kterou se moc těším. Sama jsem ve Slavkově začínala učit, takže se nemůžu dočkat, až se s některými Slavkováky znovu potkám,“ těší se Karolína. I ve Slavkově se totiž otvírá skupinka pro děti starší 14 let. Program bude obdobný jako v Bučovicích, a tak nebudou chybět léty zaručené zábavné aktivity. „Připravujeme ale i aktivity speciálně pro Slavkov. Děti se mohou těšit třeba na trénink plážového volejbalu nebo na lekci jógy,“ láká Karolína, která se nejvíc těší na program ve slavkovském zámku.

O inspiraci není nouze

Program pro Summer Camp sestavují pořadatelé celý rok. „Hodně se inspirujeme tím, co děti zrovna zajímá a baví. Dále také komunikujeme s našimi partnery, kteří sami mají často super nápady. Zkrátka když se sejdou fajn lidé, nápady se jen hrnou,“ směje se Karolína.

Inspirace ale podle ní často přichází sama. „Je to proto, že sami studujeme, cestujeme a trávíme čas v mezinárodním prostředí a přirozeně chceme to nadšení předat dál, což děláme nejen během roku ve třídách, ale právě i na Summer Campu,“ vysvětluje.

Plánů do budoucna je nespočet

Kromě Summer Campu dbá vedení JCB i na celkové zlepšení výuky. V současnosti pracuje na zavedení výukového programu Challenge 18, který by měl ještě více umožnit využití získaných vědomostí praxi u dětí i dospělých. „Dále chceme pořád vytvářet v Bučovicích i ve Slavkově u Brna mezinárodní prostředí a přivádět lektory z cizích zemí. V poslední době se nám povedlo umožnit vstupy cizinců do výuky a v tom hodláme rozhodně pokračovat,“ ubezpečuje Karolína. Největší prioritou je nyní ovšem to, aby se povedl Summer Camp a všichni si ho co nejvíc užili.

Od přihlášení na Summer Camp vás dělí jen jeden krok

Přihlášení na Summer Camp je jednoduché. „Stačí vyplnit přihlášku na webových stránkách a naše koordinátorka se vám ozve a všechno s vámi domluví. A pak už jen zabalit batůžek a přijít. Budeme se těšit!“ usmívá se Karolína.

