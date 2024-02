Anna K. vyslyšela přání svých fanoušků. Před výjimečné večery, které připravuje do pražského Fora Karlín a brněnského Sona, přidává tři klubové koncerty v Písku, Krnově a Chrudimi

“Budou to večírky pro nedočkavé,” směje se Anna K., která se rozhodla vyslyšet přání svých fanoušků a uspořádat pro ně tři klubové koncerty. Volba padla na Písek, Krnov a Chrudim. Ty budou takovým hudebním předkrmem před velkými a neopakovatelnými večery 25.4. v pražském Foru Karlín a 27.4. v brněnském Sonu.

Během dubnových koncertů zpěvačka představí živě své nejnovější album Údolí včel, na kterém spolupracovala se svým partnerem, kytaristou Tomášem Varteckým. Album, které sklízí nadšené ohlasy jak fanoušků, tak i hudebních publicistů, obsahuje 9 písní plných citů.

Anna K. nedávno oslavila 30 let na hudební scéně. I proto se rozhodla uspořádat hned dva výjimečné a neopakovatelné koncerty v pražském Foru Karlín a brněnském Sonu. Fanoušci se můžou těšit nejen na nové písničky z alba Údolí včel, ale i na unikátní divadelní scénu, kterou připravuje jeden z nejvyhledávanějších českých scénografů Marek Cpin.

Marek je dlouholetým spolupracovníkem Národního divadla i Divadla na zábradlí, je dvojnásobným laureátem Ceny divadelní kritiky a třikrát byl nominován na prestižní divadelní Cenu Alfréda Radoka. „Je to moje první spolupráce s Annou K., a vlastně i první osobní setkání. Vybrala si mě na základě mojí divadelní práce. I proto bude scéna netradiční, pojmeme ji víc scénograficky a divadelně, bude vycházet z nového alba Údolí včel. Důležitou roli bude hrát světlo a projekce,“ vysvětluje Marek Cpin.

Zpěvačka pečlivě vybírá na svoje vystoupení i kostým. O to se postará renomovaný návrhář a stylista Lukáš Macháček, který pro Annu K. vytvoří unikátní outfity speciálně pro tyto dva večery. „Pro mě je to samozřejmě čest, mám Annu K. a i vlastně obecně oblékání moc rád, takže bude pro mě velmi příjemné to moct posunout do nějakého stage levelu a trošku se víc vyřádit, ale stále držet její styl, který je mi velmi blízký. Moc se na to těším! Popustíme uzdu fantazií v rámci možností a ukážeme, jak se dá i takový typ ženského outfitu uchopit jevištním stylem,“ říká Lukáš Macháček.

Mezi hosty nebude chybět ani dlouholetý kamarád a bývalý spolužák Anny K. Michal Suchánek. “Míša mě za ta léta podporuje na všech velkých koncertech, moc se na něj těším. A těším se i na vás, mé milé fanoušky! Budou to krásné koncerty a scéna bude naprosto neuvěřitelná. Musíte to vidět, ale hlavně slyšet,” těší se zpěvačka.

DUBNOVÉ KONCERTY

5.4. Písek, Divadlo Pod čarou – Večírek pro nedočkavé

19.4. Krnov, Kofola Music Club - Večírek pro nedočkavé

20.4. Chrudim, R Klub - Večírek pro nedočkavé

25.4. Praha, Forum Karlín – křest alba ÚDOLÍ VČEL

27.4. Brno, Sono - křest alba ÚDOLÍ VČEL

Vstupenky do pražského Fora Karlín jsou v prodeji v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Do brněnského Sona pak v síti GOOut.cz. K dispozici jsou místa na sezení i na stání. Na pražský koncert je možnost zakoupení VIP vstupenek.

Vstupenky do klubů na Večírek pro nedočkavé seženou fanoušci v síti xticket.cz.

