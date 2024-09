Krajské volby se blíží a lídr hnutí ANO Kamal Farhan je v plném kole. Jezdí od debaty k debatě a všude představuje plány, se kterými jde ANO do voleb.

MUDr. Kamal Farhan, lídr hnutí ANO pro krajské volby v Plzeňském kraji a poslanec Parlamentu České republiky. | Foto: ANO 2011

Kamal Farhan se narodil v Plzni a s tímto krajem je také spojený celý jeho život.

Jak sám říká, z Plzeňského kraje jezdí pryč vlastně jen tehdy, když opravdu musí a není jiná možnost. Většinu času tráví v Plzni nebo na Šumavě, kde ho můžete potkat, jak jezdí s rodinou na kole anebo chodí na procházky. A můžeme vám garantovat, že pokud ho potkáte, tak vás vyslechne. Nebojte se ho oslovit. Kamal totiž není jako většina politiků, kteří poslouchají jen sami sebe. Naopak, on je tím, kdo naslouchá. A když je to jen trochu možné, tak i rád pomůže.

Lídr hnutí ANO v Plzeňském kraji je teď sice v plném zápřahu, ale vždy si najde chvilku času na kus řeči.

Jak sám říká: „Když jedu na Šumavu, tak se pokaždé stavím na chlebíčky v Klatovech na náměstí u Bílé věže. Zaprvé, jsou skvělé, ale hlavní je, že mě tam už znají a mohu si s lidmi popovídat o tom, jak žijí a co je trápí. Právě tato setkání mě vedla k tomu, že jsem souhlasil s nápadem mého kamaráda, plzeňského primátora Romana Zarzyckého, abych kandidoval na hejtmana. I když tedy, abych se přiznal, když mi to řekl poprvé, tak jsem myslel, že si dělá ze mě šprťouchlata. Ale on moc dobře ví, že když se pro něco rozhodnu, tak potom do toho jdu na sto procent.“

Pokud by se Kamal Farhan stal hejtmanem, tak ví velmi přesně, co by chtěl dokázat.

„Hodně lidí se mě ptá, co chceme vracet, protože naše heslo do voleb zní: Vrátíme vám, co vám vláda vzala. A tak jim vysvětluji, že to je ve dvou rovinách. Ta první je, že kraj musí pomoct lidem zvládat dnešní složitou situaci. Třeba tím, že zlevní veřejnou dopravu tak, aby za ni nemuseli lidé platit tak vysoké částky. Stejně tak kraj může pomoci s financováním školek nebo výstavbou a modernizací sociální péče v kraji,“ uvádí Kamal Farhan. A druhá rovina sloganu? „Ta spočívá v tom, že kraj musí vrátit lidem důvěru ve stát a v to, že politici jsou připraveni hájit i jejich, ne jenom stranické zájmy. Hejtman, který hraje s vládou hru, je pro kraj na nic. Potřebujeme hejtmana, který bude bojovat za kraj a za lidi, kteří zde žijí. A to já jsem připravený dělat.“

Co plánuje hnutí ANO v Plzeňském kraji

1) vyrovnaný rozpočet

2) investice do měst i venkovských oblastí

3) podpora školství a sportu

4) zastavíme plány na restrukturalizaci a rušení nemocnic v regionech

5) zavedení slev na veřejnou dopravu

6) podpora malých obcí a zachování obchůdků, pošt, služeb a hospod

7) investice do sociálních služeb

