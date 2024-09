Pitný režim je jednou z nejdůležitějších součástí kvalitního a zdravého života. Jeho hlavní složkou by měla být čistá voda. Ale není voda jako voda.

Foto: Aquila

Voda je nedílnou součástí lidského těla, obsahuje ji každá buňka a tvoří přibližně 50–60 % celkové hmotnosti dospělého člověka. Právě v ní probíhá většina procesů v těle a jen dobře hydratované buňky fungují správně. Nejpřirozenějším nápojem pro člověka je čistá voda, jelikož neobsahuje kalorie, cukr ani zbytečné chemické přísady. Ideální volbou je například kojenecká voda Aquila, která pochází z panensky čisté přírody Doupovských hor v okolí Karlových Varů. Vyvěrá z nedotčených hlubinných pramenů a je bez jakýchkoliv úprav. Díky tomu splňuje nejpřísnější kritéria kvality, a proto může být označována jako kojenecká voda. Je tedy ideální volbou nejen pro kojence, ale i pro všechny, kteří pro sebe chtějí tu nejčistší hydrataci.

Každý podle svého

Množství tekutin se řídí aktuálními potřebami jednotlivce. Liší se podle věku, fyzické aktivity, okolního prostředí, zdravotního stavu. Pro dospělého se uvádí doporučený příjem tekutin přibližně 35 ml na každý kilogram tělesné hmotnosti denně. Pro orientační výpočet optimálního množství vody právě pro vás můžete využít Aquila kalkulačku.

Zdroj: Aquila

Pravidelnost je základ

Pít je nutné v průběhu celého dne, po menších dávkách, aby s nimi mohl organismus hospodařit tak, jak potřebuje. Jednorázové velké dávky tekutin po mnohahodinovém žíznění tělu nepomáhají ani neprospívají, organismus je nedokáže efektivně využít. Člověk by neměl mít pocit žízně, ta totiž není včasnou známkou potřeby vody, ale objevuje se až v okamžiku 1–2% dehydratace. Pokud se více potíme (sportujeme, pracujeme v horkém prostředí, máme horečku apod.), ztráta tekutin a potřeba jejich doplnění je určitě vyšší.

Zdroj: Aquila

Čistota nade vše

Základ každého pitného režimu by měla tvořit voda, ideálně čistá a neupravená, bez přidaných chemických látek – přírodní pramenitá a slabě nebo středně mineralizovaná. Vodu je možné kombinovat s čaji, ředěnými ovocnými a zeleninovými šťávami nebo ředěnými 100% džusy, případně dalšími tekutinami. Všechny nápoje by měly být nesladké nebo jen mírně sladké. Příliš sladké nápoje totiž zpomalují vyprazdňování tekutin ze žaludku do tenkého střeva, kde se odehrává převážná část vstřebávání tekutin, a proto jsou tělu k dispozici až za delší dobu. Ve větším množství navíc neúměrně zvyšují příjem energie.

Zdroj: Aquila