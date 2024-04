Zcela nový život vdechlo budově bývalé výměníkové stanice na Tabulovém Vrchu v Olomouci kulturně-edukační centrum Art Rubikon s galerií a kavárnou. Lidé si sem našli cestu nejen za kvalitní kávou, v unikátních prostorách spojujících kavárnu s galerií probíhají také výstavy, kulturní akce, oslavy nebo například i svatby.

Foto: ART Rubikon

Za celou myšlenkou stojí úspěšná olomoucká podnikatelka a galeristka Bronislava Paučková. "Splnila jsem si tak svůj sen, cesta k němu ale nebyla jednoduchá. Dnes už mi centrum dělá radost, chodí sem plno lidí, kromě toho pořádáme vernisáže, přednášky, koncerty nebo kroužky a příměstské tábory pro děti. Centrum žije a to je dobře," říká s potěšením. Bronislava Paučková v současné době působí v rámci dnes už rodinného podniku FARMAK a.s. a společnosti FARMAK – GASTRO s.r.o.. Před více než dvaceti lety otevřela v Olomouci svoji první galerii RUBIKON a později i galerii Bohému. Kulturně-edukační centrum Art Rubikon s galerií a kavárnou Art Kafé otevřela na konci roku 2019. Start bohužel poznamenal covid, nyní už si však centrum získává zaslouženou pozornost. "Do kavárny lidé mohou přijít na snídani, přes den máme obložené pečivo a polévky. Nabízíme výběrové kávy a čaje pražírny La Bohème.“

Zdroj: ART Rubikon

Art Rubikon je nejen prostředím pro umění a kulturu, ale také poskytuje bohatou škálu neformálních edukačních programů pro všechny věkové kategorie. Naše nabídka zahrnuje jazykové kurzy pro děti i dospělé, taneční a pohybové aktivity, výtvarné a tvořivé kroužky pro děti, pravidelné víkendové dílničky a rozmanité jarní i letní příměstské tábory.

Zdroj: ART Rubikon

Kromě bohaté edukační nabídky Art Rubikon hostí také inspirativní kulturní program. Ten zahrnuje umělecké výstavy a vernisáže, besedy s významnými osobnostmi, interaktivní workshopy, cestovatelské přednášky, živé hudební akce a mnoho dalšího.

Zdroj: ART Rubikon

„Neustále pracujeme na rozšíření naší nabídky, a tak se již brzy můžete těšit na nové kurzy a kroužky. Sledujte naše webové stránky a sociální sítě pro aktuální informace o nových přírůstcích do našeho rozmanitého programu," říká Kateřina Šafaříková, manažerka kulturně-edukačního centra.

Zdroj: ART Rubikon