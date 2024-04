Díky umělému oplodnění se dnes v Česku rodí zhruba pět procent miminek. U některých párů postačí jen drobný lékařský zásah, u jiných je nutné přistoupit k mimotělní oplodnění. Faktorů je mnoho, specialisté se ale shodují, že není vhodné nechávat řešení na poslední chvíli.

Laboratoř. | Foto: ISCARE

Co vše je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, za co si lidé musí připlatit a s jakými dalšími limity musí partneři počítat? Prozradí odborníci z Centra asistované reprodukce ISCARE.

MUDr. Jan Lacheta, primář Centra reprodukční medicíny ISCARE.Zdroj: ISCAREPočet cyklů asistované reprodukce se v ČR neustále zvyšuje, za posledních deset let se zdvojnásobil a aktuálně je jich v lékařských zařízeních provedeno na 50 tisíc ročně. Lékaři se shodují, že odkládat těhotenství do pozdního věku není rozumné. „Starosti s početím řeší v současnosti každý pátý pár, a to především kvůli odkládání těhotenství do pozdějšího věku. Pokud se dvojice rok neúspěšně pokouší o početí dítěte, je potřeba začít hledat příčinu. Žena by si měla nechat vyšetřit hormonální profil a podstoupit ultrazvukové vyšetření. U mužů je potřeba udělat spermiogram a zjistit kvalitu a počet pohyblivých spermií,“ vysvětluje MUDr. Jan Lacheta, primář Centra reprodukční medicíny ISCARE.

Se vzrůstajícím množstvím výkonů se mění i podmínky pro uskutečnění umělého oplodnění. Aktuálně platí, že pojišťovny hradí takový zákrok ženám:

- ve věku od 18 let s oboustrannou neprůchodností vejcovodů

- ostatním ženám ve věku od 22 let

- až do věku 40 let (39 let + 364 dní)

- se souhlasem partnera/manžela

- Dle platné legislativy může v ČR umělé oplodnění podstoupit žena do věku 49 let. Od 40 let je ale nutné si celý proces uhradit jako samoplátce.

Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, hradí zdravotní pojišťovny základní výkony u tří cyklů IVF s přenosem embryí. Pokud bylo v prvních dvou cyklech přeneseno pouze jedno embryo, je hrazen ještě cyklus čtvrtý. Pokud je žena mlaá a muž má dobrý spermiogram, přistupují lékaři nejprve k zavedení spermií do pohlavních orgánů ženy (tzv. intrauterinní inseminace – IUI). V tomto případě hradí pojišťovny 6 takových cyklů u jedné ženy. Tyto cykly nejsou započítány do případných IVF cyklů, tedy i nadále platí, že ta samá žena, pokud se díky IUI početí nezdaří, má pojišťovnou hrazeno IVF 3krát (4krát v případě 1 vkládaného embrya).

Nejde přitom o zpětnou úhradu nákladů, kliniky náklady za IVF cykly účtují přímo pojišťovnám. Plnění od pojišťovny zahrnuje veškeré základní služby spojené s daným výkonem (IVF nebo inseminace). Léky, které jsou v případě IVF nutné k hormonální stimulaci, jsou pojišťovnami hrazeny jen do určitého množství. Dále závisí výdaje pacientky na použitých metodách a přípravcích.

Ing. Veronika Faměrová, vedoucí IVF laboratoře ISCARE.Zdroj: ISCAREÚspěšnost umělého oplodnění se v posledních letech zvýšila i díky laboratorním metodám, jako je monitoring vývoje embryí, zlepšená kryokonzervace embryí i oocytů a obecně kvalita inkubátorů a kultivačních podmínek. Další neméně důležitou metodou je genetický screening. „Ve věku nad 35 let výrazně vzrůstá počet embryí s náhodnými změnami v počtu chromosomů, které můžeme vyloučit pomocí preimplantačního genetického screeningu. Tím urychlíme celý proces a můžeme předejít případným potratům,“ vysvětlila Veronika Faměrová, vedoucí IVF laboratoře ISCARE.

Genetické testování.Zdroj: ISCARE