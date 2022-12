Potěší pod stromečkem. Zpříjemní všední dny i advent. Poradíme, které audioknihy vybrat.

Nezabírají místo. Neskončí zapomenuté na dně skříně ani zaprášené na poličce. A ještě je snadno pořídíte na poslední chvíli. Audioknihy jsou ideálním vánočním dárkem, který udělá radost vašim blízkým napříč generacemi. Bohatou nabídku čítající tisíce titulů najdete na Audiotece, největší audioknižní platformě v Česku. Pro svou rodinu či přátele tu můžete pořídit dokonale zpracovanou klasiku, napínavé detektivky, brilantní komedie, kultovní sci-fi, cestopisy i tituly podporující osobní rozvoj. Pokud si nejste jisti, co jim udělá největší radost, zvolte dárkový poukaz. K dostání je v hodnotě 300, 500 a 1 000 Kč, a to jak v elektronické, tak v tištěné podobě. Dojem z dárku umocní luxusní balení, které je rovněž jednou z nabízených možností.

Audioknihy se na svátky hodí nejen jako dárek, ale také jako společník na dlouhé cesty na rodinné návštěvy. Zaposlouchat se můžete do pohádek, které k Vánocům neodmyslitelně patří. Anebo si tradiční idylku zpestřete poslechem mnohem mrazivějších příběhů. Právě ty patří k našim tipům.

Hororový příběh začíná neuvěřitelným hlášením – ze severočeské vesnice náhle a nevysvětlitelně zmizeli všichni obyvatelé. Poručík Jakub Willer z místní policejní stanice začne postupně rozkrývat pochybné přeshraniční obchody i dávné křivdy zapadlých vesničanů. Čím hlouběji se ale do pátrání noří, tím víc se drolí kontury logických vysvětlení. Za každým důkazem stojí les děsivých možností. Hvězdné obsazení v čele s Jiřím Vyorálkem a Vandou Hybnerovou, dokonalý zvuk i efekty, kterých je tenhle audioseriál plný, vás vtáhnou do děje, takže si pak určitě nenecháte ujít pokračování v druhé sérii, která je čerstvou novinkou.

V audioknižním zpracování si můžete poslechnout i román o ženách, víře a zlu, na kterém autorka cenami ověnčených Žítkovských bohyní pracovala s přestávkami deset let. Hlavní hrdince – bývalé novinářce Leně – se dostanou do ruky dokumenty, které jí umožní proniknout hluboko do pohnuté historie kláštera v Bílé vodě. V jeho zdech byly od roku 1950 internovány příslušnice nejrůznějších řádů vysídlených ze svých svatyní v rámci nechvalně proslulé Akce Ř. Hlídány kovanými soudruhy i kolaborujícími církevními hodnostáři musely pracovat na poli nebo v továrně a dennodenně čelit nejrůznějším obstrukcím a trestům. A přece se nevzdaly víry ani naděje v lepší zítřky. Dokáže v sobě Lena najít podobnou sílu? A co její pátrání přinese klášteru a jeho současným obyvatelkám? Dozvíte se ve špičkovém podání Vandy Hybnerové, Johanny Tesařové, Pavly Tomicové a dalších.

