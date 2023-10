Největší audioknižní platforma v Česku nabídne se slevou tisíce titulů.

Foto: archiv Audioteka CZ

Audioteka si v říjnu připomíná 12. výročí působení na našem trhu. V akci, kterou při té příležitosti pořádá, nabídne téměř 4 000 vybraných titulů napříč vydavateli i žánry za zvýhodněnou cenu 199 Kč za kus. Pořídit je můžete od 10. do 12. října 2023.

Ještě o den déle, tedy až do 13. října, budou za akční cenu k dispozici vybrané audioknihy pod značkou Audioteka. A to včetně titulů v takzvaně superprodukčním zpracování, které se postará o jedinečný posluchačský zážitek. Je založeno na perfektním zvuku včetně působivých efektů. Navíc co role, to skvělý interpret.

Z titulů, které jsou součástí narozeninové akce, patří k našim tipům nové audioknižní zpracování oblíbené konverzační komedie, působivá historická detektivka i audiokniha, která vám ukáže, jak si úspěšně přát.

Zdroj: archiv Audioteka CZ

Děj svižné komedie je zasazen do současnosti. Odehrává se během večeře, na kterou manželé Greg a Melanie pozvou svého kamaráda Jeffa. Shodou okolností se na ní objeví i Jeffova bývalá přítelkyně Charlie. Dorazí v doprovodu svého vyvoleného, který je „trochu jiný“. Naplno se rozjíždí příběh o vztazích, stále aktuálním tématu strachu z neznámého a násilí ve společnosti, ale také o vypořádání se s minulostí. Představí se Jana Janěková ml., Linda Rybová, Igor Chmela, David Matásek, Matouš Ruml, Jiří Bartoška.

Zdroj: archiv Audioteka CZ

V historické detektivce z oblíbeného cyklu Letopisy královské komory se královský písař Jiří Adam z Dobronína vydává na úřední cestu do Dvora Králové. Během ní však dojde k několika vraždám, které vypadají jako ďáblovo dílo. Jsou totiž označené číslem šelmy 666. Radnice se navíc snaží téhle okolnosti využít a strhnout na sebe moc ve městě. Jde o závod s časem, kdy už nejde ani tak o spravedlnost, jako o boj s fanatismem a lidskou hloupostí. Načetl Aleš Procházka. Pokud patříte mezi příznivce Vlastimila Vondrušky, přijdete si při narozeninové akci na své. Ďáblova čísla jsou totiž jen jedním z řady titulů, které v ní můžete za zvýhodněnou cenu 199 Kč za kus pořídit.

Zdroj: archiv Audioteka CZ

Audio podoba knižního bestselleru přináší sedm praktických pravidel, jak formulovat svá přání, odbourávat negativní očekávání a jak úspěšně překonávat překážky. Je obohacená o četné příklady z autorova vlastního života a může vám být užitečným pomocníkem při změně vašeho vlastního života k lepšímu. Načetl Alexej Pyško.

Více informací k těmto i dalším titulům najdete na audioteka.cz.