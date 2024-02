Společnost AUREL je jednou z předních českých společností, která podniká v automobilovém průmyslu a nabízí služby v oblasti výroby, vývoje produktu, samotného návrhu, testování a homologací.

Průběh senzorické zkoušky. | Foto: AUREL CZ s.r.o.

Čemu se společnost AUREL věnuje?

Firma AUREL byla založena v roce 2005 jako výrobní závod a vývojová divize. AUREL je ryze českým rodinným podnikem a v současné době patří do společenství firem vlastněných rodinou Petra Šimáka, které jsou spojeny obchodním názvem Colegium Holding. Výrobní závod se specializuje na povrchové úpravy materiálů a dokončovací operace pro automotive. Specializujeme se především na pasivaci hliníkových a ocelových dílů, odmašťování a nanášení ochranné vrstvy zink-fosfátem. K tomu dodatečně nabízí činnosti jako jsou montáže, nýtování a tmelení. Mezi jejich zákazníky patří renomované automobilky včetně Tier 1 dodavatelů. Vývojová divizi, která se postupně rozšiřovala z oblasti pasivní bezpečnosti, inženýringu a 3D měření do oblasti aktivní bezpečnosti, vývoje převodovek, podvozku, elektroniky, akustiky a závodních speciálů Škoda Motorsport. V rámci aktivní bezpečnosti AUREL vybudoval vlastní testovací polygon, kde provádíme jízdní testy prototypů vozů, či jejich komponent anebo infrastruktury. Na polygonu nabízí výrobcům automobilů, dodavatelům a dalším zákazníkům z různých oblastí vývoje průmyslu, testovací dráhy a služby pro testování komponentů a technologií vozidel, infrastruktury a smart technologií.

Budova společnosti AUREL.Zdroj: AUREL CZ s.r.o.

Na co by se měl zaměřit a co by měl umět zájemce o kariéru v AURELu?

AUREL vítá všechny studenty, kteří mají zájem o technické povolání. V tomto ohledu tolik nezáleží na tom, jakou školu uchazeč absolvuje nebo jaké má formální vzdělání. Zde jde primárně o zájem a vášeň pro techniku, inovace a zkoušení nových věcí. Doporučení pro studenty je, aby studovali to, co je skutečně baví a co chtějí v budoucnu dělat. Pokud je někdo nadšený do práce s počítači, měl by se tím zabývat. Naopak, pokud někoho láká práce s materiály, svařování a podobně, měl by se orientovat spíše na strojírenství. V AURELu jsou různí technici, kteří pracují s využitím softwaru na modifikaci automobilů. Tento typ práce není pouze pro specialisty v oblasti automobilů. Mohou zde pracovat všichni, kteří rozumí technice a mají vášeň posouvat věci dopředu.

Testovací polygon vybudovaný společností Aurel.Zdroj: AUREL CZ s.r.o.

Více informací o společnosti AUREL a jejím rozmanitém portfoliu služeb naleznete na www.aurelcz.eu

Testovací polygon vybudovaný společností Aurel.Zdroj: AUREL CZ s.r.o.