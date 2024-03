V posledních letech byla společnost AUREL, s až třicetiletou zkušeností v oboru, předním partnerem v automobilovém průmyslu, který poskytuje individuální přístup a řešení ve vývoji, výrobě a testování. Nyní strategie společnosti již přesahuje její automobilové kořeny.

Testování ADAS při použití EVT. | Foto: AUREL CZ s.r.o.

Rodinná firma postupně využívá své rozsáhlé odborné znalosti k diverzifikaci svých služeb a rozšiřuje je o obranný, energetický a železniční průmysl.

Expanze do těchto sektorů je strategickou investicí do budoucnosti společnosti. „Uvědomujeme si důležitost diverzifikace pro zachování robustního a dlouhodobě udržitelného podnikání. Tento směr nám umožňuje podílet se na širším spektru projektů, které zasahují do více průmyslových odvětví. Nasbírané zkušenosti a neustálá chuť čelit novým výzvám, učit se a jít s moderními trendy je pro AUREL základní genetická informace.“ komentuje strategii Jaroslav Němec odpovědný ve firmě AUREL za obchod, rozvoj obchodu a nové akvizice.

Budova společnosti AUREL.Zdroj: AUREL CZ s.r.o.

Oblasti testování a vývoje stále zůstávají hlavní činností firmy AUREL. Toto potvrzuje i skutečnost, že firma odhodlaně investuje nejen do lidského potenciálu, ale také do vlastní infrastruktury, která umožňuje další růst a zkvalitní služby pro stávající a nové zákazníky. Stěžejním milníkem pro firmu AUREL je dostavba vlastního zkušebního polygonu s názvem „Vývojové a inovační centrum Břehyně“, který se nachází nedaleko Mladé Boleslavi. Vývojové a inovační centrum Břehyně nabízí moderní zázemí a vybavení, které splňuje nejpřísnější kritéria moderního testování vozidel. Testování zádržných systémů z oblasti pasivní bezpečnosti stejně jako testování systémů aktivní bezpečnosti a nabízí výrobcům automobilů, dodavatelům a dalším zákazníkům z různých oblastí vývoje, průmyslu testovací dráhy a služby pro testování komponentů a technologií vozidel, infrastruktury a smart technologií. K tomu využívá moderně vybavené dílny plus administrativní zázemí, je ve Vývojovém a inovačním centru samozřejmostí, a to vše doplňuje zkušený tým spolupracovníků, kteří se starají o maximální komfort zákazníka.

Testovací polygon vybudovaný společností Aurel.Zdroj: AUREL CZ s.r.o.

Testování ADAS při použití EVT.Zdroj: AUREL CZ s.r.o.