Sami si zkuste projít dealery jednotlivých automobilových značek. Odpověď bude u drtivé většiny stejná. “Nová auta nemáme. Musíte si počkat.” Čekání je ovšem velmi dlouhé. Doba dodání okolo 10 měsíců je zcela běžná a neustále se posouvající termín delší i víc než rok nebývá výjimkou. Krize v automobilovém průmyslu jednoduše trvá. Jen co se automobilky vzpamatovávají z velkých ztrát po pandemii Covidu-19, vše komplikuje válečný konflikt na Ukrajině.

Přesto je možnost, jak s novým autem odjet bez starostí během desítek hodin a nemusí se jednat o ojetinu. Některé společnosti poskytující operativní leasing jsou schopné uspokojit poptávku zákazníků. Například český startup Driveto má k dispozici více než 150 aut všech kategorií od nejmenších městských až po luxusní SUV. Garantují dodání nejdéle do 14 dnů.

Nové auto za 72 hodin

Desítky aut umí Driveto nabídnout už do 72 hodin. Vozy zcela nové, které musí nejprve projít procesem registrace mohou zákazníci mít do 14 dnů. “Z toho vychází průměrná doba doručení do devíti dnů, což je časový údaj, který rozhodně nechceme prodlužovat.“ říká ředitel Driveta Adam Szabó. Díky tomu společnost uzavřela za dobu své existence už více než 4 000 smluv.

Operativní leasing se stal oblíbeným způsobem pořízení auta. Nabízí se ale otázka, zda je stále tak výhodný a atraktivní. Odpověď je jasná: Víc, než kdy jindy. Především kvůli výrazně rostoucím cenám, které budou akcelerovat nejen kvůli covidovým problémů či nedostatku dílů, ale hlavně kvůli vysoké inflaci. Automobilky už přiznávají, že budou zvyšovat ceny a i známé světové koncerny se chtějí orientovat na luxusní a vysokomaržové modely. Vzhledem k vysoké ceně bude řada zákazníků poptávat financování z externích zdrojů, z čehož operativní leasing dokáže profitovat. Na auto z Driveta navíc nedosáhnou jen OSVČ či firmy, ale vůz si může pronajmout i fyzická osoba. Operák si tak může vzít téměř kdokoliv a to za stejných podmínek pro všechny.

Co je flexibilní operativní leasing?

Nalijme si ale čistého vína. Běžný operativní leasing má i své chyby a omezení. Například dlouhodobý závazek v řádech dvou až čtyř let a předčasné ukončení pronájmu je vždy doprovázeno tučnou pokutou. Tyto nevýhody odstraňuje flexibilní operativní leasing. Tuto službu na českém trhu nabízí právě Driveto. Klientovi přináší značnou míru svobody. Může totiž svůj pronajímaný vozový park neustále obměňovat v závislosti na své aktuální životní situaci. Bez nutnosti sankcí za předčasné ukončení operativního leasingu, může.

Už dle prognóz a zpráv ze západních zemí, včetně změny myšlení i těch největších hráčů na poli poskytování leasingů aut vidíme budoucnost ve flexibilitě. Během pár let bude běžná situace, kdy si zákazníci leasingové společnosti budou předplácet zajištění mobility bez návaznosti na konkrétní automobil. Prostě platíte pravidelný paušál a služba bude pravidelně přistavovat auta dle aktuálních požadavků.

Je libo Škoda, Hyundai nebo Audi?

V nabídce flexibilního operativního leasingu se nejlevnější modely pohybují okolo částky 6 tisíc bez DPH měsíčně. Cena je včetně pojištění, garančních servisních prohlídek, druhé sady pneumatik i dálniční známky. Nejčastěji je v této cenové kategorii objevuje Škoda Fabia Combi. Mezi nejoblíbenější modely patří dlouhodobě i auta od Volkswagen, Hyundai či Audi. Například SUV Tucson můžete mít za 9 999 bez DPH měsíčně s nájezdem 15 000 km za rok. Pořizovací cena atraktivního sportovního kombíku Kia Proceed se přehoupne přes 760 000 korun v Drivetu za něj zaplatíte jen 10 490 Kč měsíčně. Náročnější zákazníci mohou vybírat i z řady luxusních modelů například od Volva či Audi. SUV Q7 ve výbavě S-line stojí měsíčně 25 999 Kč s nájezdem 20 000 km ročně. Tato auta, včetně všech ostatních v nabídce, společnost Driveto garantuje doručit zákazníkům do 14 dnů od podpisu smlouvy.

