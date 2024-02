Extrémní zdražení loni zažila ojetá auta dovezená z Německa, jejichž cena se meziročně navýšila o 12,4 % z 263 000 Kč na 296 000 Kč. Meziročně tak zdražila v průměru o zhruba 33 000 Kč a dotahují se na mladší české ojetiny. Důvodem růstu cen aut dovezených z Německa je vysoký zájem ze strany českých zákazníků. Vyšší cena je dána také větším zastoupením luxusních značek.

Foto: Shutterstock

Průměrné stáří ojetin z Německa dosahovalo loni 10,7 roku, zatímco ojetá auta s tuzemským původem vykázala v průměru pouhých 8 let. Zdražování se v loňském roce nevyhnulo ani českým ojetinám, přesto se ale v jejich případě při průměrném stáří 8 let jednalo o nárůst o pouhých 4,5 % z 306 000 na 320 000 Kč. V případě srovnatelných aut jsou ta česká oproti německým dražší o 4,3 %.

„Auta s českým původem mají na trhu vyšší hodnotu než auta dovezená ze zahraničí včetně Německa, přesto vysoký zájem českých zákazníků žene ceny německých ojetin nahoru, a to navzdory stáří,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která pomáhá motoristům bojovat proti podvodům s ojetými auty letos už 33. rokem. Ceny aut dovezených z Německa také uměle navyšuje vyšší míra podvodů, jako je stáčení tachometrů, a především zatajování havárií a poškození. „U aut s tuzemským původem jsou podvody o něco méně časté,“ doplňuje Martin Pajer z Cebia.

Podle Pajera se právě na německé ojetiny řada nepoctivých prodejců zaměřuje. „Dováží auta z Německa, protože je to pro ně výhodné. Zákazníci si je žádají. Často to chodí tak, že zákazník řekne, jaké auto si představuje a prodejce mu ho třeba do týdne dodá. Pokud chce zákazník maximální nájezd třeba 150 000 km, prodejce mu vyhoví stočením tachometru. Havárie se samozřejmě neuvádí prakticky vůbec,“ popisuje realitu Martin Pajer s tím, že to však neznamená, že by lidé neměli auta z Německa kupovat, ale měli by je kupovat od renomovaných prodejců a dát si pozor na individuální dovozce. „Pokud si někdo přece jenom vybere auto od individuálního dovozce, měl by si vždy prověřit jeho historii a nespoléhat se jen na to, co mu prodejce o autě řekne,“ radí Martin Pajer.

Zdroj: Shutterstock

Cebia přitom provozuje profesionální systém pro stanovení aktuální ceny ojetých aut, který hojně využívají například pojišťovny. Kromě toho si u ní lze ověřit historii ojetého auta a odhalit, zda nemá auto stočený tachometr, nebylo havarované a případně jaká byla výše škody, či jak vypadalo auto po havárii, jaký je skutečný rok výroby, země původu, skutečná výbava podle výrobce, jaká je servisní historie, zda auto není odcizené či zatížené leasingem nebo spotřebitelským úvěrem, jestli nebylo provozované jako taxi či jak a za kolik bylo v minulosti inzerované. Všechny tyto informace mohou kupujícího ochránit před koupí auta za nadsazenou cenu, ať už z důvodu stočeného tachometr, zatajené havárie či jiného podvodu. Prověřit si lze auto s českým i zahraničním původem, a to online na www.cebia.cz, kde během několika málo minut získá zákazník k autu všechny dostupné informace z jeho historie. Jediné, co k tomu potřebuje znát, je VIN vozidla.