Autem za dvě až čtyři hodinky. Navštivte kouzelné zimní Salcbursko

Rakousko má spoustu nádherných koutů. Jedním z nich je Salcbursko, které je vyhlášené nejen pro letní aktivity turistů a horolezců. Doporučujeme návštěvu během zimy, kdy je v regionu kouzelná atmosféra, a rozhodně to neplatí jen pro vánoční čas. Spolková země Salcbursko poskytuje kombinaci krásného prostředí, kulturních zážitků a skvělých možností pro zimní vyžití. Do samotného srdce oblasti, do města Salcburk, je to autem z Českých Budějovic asi 200 kilometrů, z Prahy zhruba 375 a z Brna kolem 430. A co konkrétně je na regionu tak přitažlivého?

