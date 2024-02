Vyzkoušejte naší zbrusu novou šetrnou mycí linku.

Foto: archiv Auto Běhounek Rokycany

Co nově nabízíme?

Leštění, díky kterému bude vaše vozidlo zářit jako nové po každém mytí.

Speciální kartáče, které zajistí šetrnější a dokonalejší umytí vašeho vozu.

Dopřejte svému vozu to nejlepší. Těšíme se na vás!

Otevřeno máme denně:

- pondělí - pátek 7.00 – 18.00 hodin

- sobota, neděle 9.00 – 13.00 hodin

Proč mýt auto i v mrazech?

Posypová sůl je velmi důležitá pro sjízdnost silnic během zimy, ale má zásadní nevýhodu – URYCHLUJE KOROZI OCELI, ze které jsou vyrobena auta, případně jejich části.

Mytí aut je proto nezbytné i během zimy. Ideální je, aby sůl byla v kontaktu s kovovými částmi auto co nejméně – myjte proto své auto i zespodu.

Mycí linkaZdroj: archiv Auto Běhounek Rokycany

Auto Běhounek najdete v Rokycanech v areálu bývalých kasáren, nedaleko sjezdu z dálnice D5. Specializujeme se na opravu a údržbu automobilů všech značek.

V současné době nabízíme služby autoservisu, pneuservisu, autolakovny, mycí linky a spoustu doplňkových služeb.

Našimi prioritami je především spokojenost zákazníka, dále kompletnost a kvalita služeb.



Mytí aut se věnujeme již 12 let a abychom si udrželi kvalitu mytí, rozhodli jsme se pro nový mycí portál od německého výrobce CHRIST, který se nám již osvědčil, a který zaručuje kvalitu. Díky zbrusu nové MYCÍ LINCE pro vás zdokonalujeme mytí – nabízíme ještě šetrnější variantu díky speciálním kartáčům, navíc leštění, dokonalé vysušení, vysokotlak přímo v mycím programu.

Při mytí využíváme jen značkovou mycí chemii CHRIST – šampon, aktivní pěnu, sušič, pěnový konzervační vosk NANO, leštící vosk.

Nabízíme vysokotlaké předmytí vozu v rámci programu, vysokotlaké spodní mytí, kolové mytí, mytí šamponem, mytí aktivní pěnou, voskování a nově také leštění, protože to u nás zákazníci často poptávali. Zároveň dbáme na co nejšetrnější způsob mytí. Nově si také u nás zákazníci mohou vysát svůj vůz, k dispozici je i nový vysavač a klepač rohožek.

Těšíme se na Vaši na návštěvu.

AUTO BĚHOUNEK

V Kasárnách 1281

337 01 Rokycany

www.autobehounek.eu

Email: autoservis@autobehounek.eu

Email: mycilinka@autobehounek.eu

Zdroj: archiv Auto Běhounek Rokycany