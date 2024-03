V září 2023 uspořádala společnost B of B cars s.r.o. několik akcí, při kterých se vybíralo na dobrou věc.

Předání postelí - dar FNO B of B cars David Kiša, Jiří Havrlant, Lubomír Martínek | Foto: Auto Daspol

„Díky štědrým dárcům a finálnímu dorovnávacímu příspěvku naší společnosti se nám podařilo splnit náš cíl, který jsme si s panem docentem Martínkem z Fakultní nemocnice Ostrava dali během příprav této sbírky,“ popisuje Ing. David Kiša, jednatel společnosti B of B cars s.r.o. „Cílem bylo vybrat dostatek peněz na to, abychom byli schopni pro Centrum dětské traumatologie a chirurgie ve FN Ostrava zakoupit deset nových multifunkčních postelí včetně příslušenství,“ dodává Ing. Kiša.

A skutečně se povedlo. Díky několika spojeným akcím společnosti B of B cars s.r.o. se nakonec na transparentní účet vybrala úctyhodná částka přesahující 485 tisíc korun. Jedna z akcí byla například oslava životního jubilea Ing. Kiši, který si nepřál žádné dárky pro sebe, místo toho pozvaní hosté přispívali na transparentní účet. „Poděkování patří všem, kteří neváhali a přispěli. Individuální příspěvky dosahovaly hodnot až několika desítek tisíc. To jen dokazuje, že lidé nepřestávají být lhostejní ke svému okolí a já osobně jsem z toho nesmírně šťastný,“ popisuje Ing. Kiša.

Speciální zdravotnická lůžka byla zakoupena u české společnosti Linet.

Zdroj: Auto Daspol

„Postele k nám byly doručeny koncem ledna 2024 a ihned byly předány do užívání na vybraném oddělení,“ říká o realizaci daru přednosta chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. „V sprnu jsem se s panem Kišou jen tak z legrace vsadil, že se mu na těch deset postelí nepodaří peníze vybrat. Přeci jenom, jednalo se téměř o půl milionu korun. Tajně jsem ale samozřejmě doufal v pravý opak. Sázku jsem naštěstí nevyhrál, ale je to jedna z proher, ze které mám upřímnou radost,“ dodává docent Martínek.

Slavnostního předání se kromě Ing. Kiši a docenta Martínka účastnil také ředitel FN Ostrava MUDr. Jiří Havrlant, MHA. „Velmi si vážíme všech dárců, kteří jakýmkoliv způsobem dobrovolně přispějí a zlepší tak prostředí pro naše pacienty a o to více, když se jedná o pacienty dětské. Velmi děkuji společnosti B of B cars s.r.o. a jednateli Ing. Kišovi, který již několik let podporuje naši nemocnici nejen formou darů, ale také například během covidové pandemie zajišťovala jeho společnost pro zdravotníky bezplatný shuttle servis,“ doplňuje MUDr. Havrlant.

Společnost B of B cars s.r.o. je autorizovaným prodejcem a opravcem vozů Jaguar a Land Rover se sídlem v Ostravě. Je dceřinou společností B of B group s.r.o., která v Ostravě provozuje od roku 2009 dealerstvé pro vozy Jaguar, Land Rover a od roku 2023 také pro vozy Kia pod hlavičkou dceřiné společnosti AUTO DASPOL s.r.o. Více informací o společnosti naleznete na webu bofb.cz

Pro více informací kontaktujte Ing. Petra Hellsteina, petr.hellstein@bofb.cz, 736 459 026