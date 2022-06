Plzeň, Horšovský Týn a nově Klatovy - Autocentrum Jan Šmucler rozšiřuje svoji působnost o další region. V polovině června 2022 převzalo Autocentrum zavedenou a stabilní společnost AUTO NEJDL v Klatovech.

Za společnost AUTO NEJDL Klatovy symbolicky předali klíče Tomáš Nejdl a Jaroslav Nejdl (zleva) do rukou zástupců vedení Autocentra Jan Šmucler (zleva Jan Šmucler, Martina Šmuclerová, Miroslav Bláha). | Foto: archiv autora

„Převzetí klatovské společnosti AUTO NEJDL pro nás bylo strategické rozhodnutí nejen z pohledu expanze do dalšího regionu, ale také z důvodu rozšíření portfolia značek, kam bude nově patřit Hyundai, Citroën, Renault a Dacia. Zároveň je to pro nás velký závazek, protože AUTO NEJDL je rodinná firma, která na Klatovsku působí dvacet let,“ říká Miroslav Bláha, jednatel společnosti Autocentrum Jan Šmucler.

Prodejny a servis společnosti Autocentrum Jan Šmucler najdou v současné době zákazníci v Plzni (Borská 59), v Horšovském Týně (Dvořákova 304) a nově i v Klatovech (Domažlické předměstí 610). Do stávajícího portfolia společnosti patří značky Seat, Volkswagen osobní vozy, Volkswagen užitkové vozy, Cupra a Škoda, pro které zajišťuje prodej a servis, od roku 2020 je servis rozšířen o vozy značky Audi.

„Uvědomuji si, že budoucnost v oblasti prodeje a servisu vozů je ve spojení s velkými celky, které jsou schopny na trhu obstát. To byl jeden z hlavních důvodů, který mě se synem vedl k rozhodnutí prodat naši společnost zavedené firmě. Vybudování a fungování rodinné firmy jsem věnoval dvacet let života a jsem hrdý na její stav. Jsem osobně rád, že ji předávám do rukou společnosti, která bude pokračovat v našem rodinném odkazu,“ vysvětluje Jaroslav Nejdl, zakladatel firmy AUTO NEJDL Klatovy.

Pro stávající klienty společnosti AUTO NEJDL Klatovy zůstávají zachovány všechny služby a servis, které budou v budoucnu rozšířeny o další produkty. „Do konce roku plánujeme převzatou společnost začlenit pod značku Autocentrum Jan Šmucler. Budeme proto také směrem k zákazníkům rozšiřovat spektrum produktů a služeb, které jako autocentrum máme. Naším cílem je zvýšení výkonu AUTO NEJDL Klatovy, a tedy i celého autocentra,“ doplňuje Miroslav Bláha.

Autocentrum Jan Šmucler je v západních Čechách zavedenou společností, která svoji historii v oblasti prodeje vozů začala v roce 1993. Nyní je v regionu se svými 250 zaměstnanci klíčovým zaměstnavatelem, který drží krok s dobou v oblasti moderních technologií a digitalizace, a klade důraz vysokou úroveň poskytovaných služeb.

„Dokážu si představit, jak těžké musí být rozhodnutí o prodeji firmy, kterou člověk buduje od základů. O to větší je pro nás zodpovědnost tuto společnost převzít a dále rozvíjet. Rád bych proto poděkoval Jaroslavu Nejdlovi a jeho synovi, za to, že firmu přebíráme v dobré kondici, ale také všem zaměstnancům, kteří se na jejím chodu podílejí. S novým majitelem vždy přichází změny a my věříme, že to budou změny k lepšímu výkonu a vyšším prodejům,“ uzavírá Jan Šmucler, jednatel společnosti Autocentrum Jan Šmucler.

Zdroj: Autocentrum Jan Šmucler, s.r.o.