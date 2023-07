Závlahu potřebuje k životu trávník a ostatní vegetace na vaší zahradě. O závlahách jsme si povídali s jednatelem firmy Šumavské zahrady s.r.o. Janem Sládkem.

Ve společnosti Šumavské zahrady vám navrhnou a zrealizují automatický zavlažovací systém na jakoukoliv zahradu. | Foto: Šumavské zahrady s.r.o.

„Každá rostlina spotřebuje ke svému dobrému růstu během vegetačního období určitý objem vody. Vláhová potřeba rostliny závisí na klimatických poměrech, kde je rostlina pěstována, a také na ročním období. Od listopadu do března mluvíme o vegetačním klidu a nezavlažujeme. Nejmenší dávky závlahy dodáváme v dubnu a v říjnu, větší pak v květnu a v září a nejvíc vody připadá na červen, červenec a srpen.

Doporučujeme týdenní dávku závlahy nedělit do malých denních dávek, protože je traviny nevyužijí. Voda zůstane z velké části na listech, ze kterých se pak bez užitku vypaří. Lepší je tedy zalévat obden nebo jen dvakrát týdně většími dávkami, které proniknou do kořenového systému trávy a podporují jeho růst do hloubky.“

Abychom si ušetřili práci a zároveň zajistili dostatečnou závlahu rostlin a trávníků, můžeme využívat automatický závlahový systém. Voda se díky němu dostane na přesně vymezená místa pomocí výsuvných postřikovačů a režim závlahy řídí ovládací jednotka ve spolupráci s elektromagnetickými ventily a meteorologickými čidly. „Postřikovače jsou v zemi uloženy tak, že v době nečinnosti lícují s terénem, takže sekačka může bez omezení sekat všude. Naprogramovaný systém dopraví s vysokou rovnoměrností přesné požadované množství vody, navíc hlavně v nočních hodinách, kdy je nejmenší intenzita výparu. Vodou tak spíš budete šetřit. V případě deště pak závlahu blokuje čidlo srážek, nebo čidlo mrazu při teplotách kolem nuly a pod nulou,“ vysvětluje výhody automatického závlahového systému Jan Sládek.

Ve společnosti Šumavské zahrady vám navrhnou a zrealizují automatický zavlažovací systém na jakoukoliv zahradu. Zavlažovat tak můžete malé i velké travnaté plochy, jednotlivé rostliny, keře, stromy, živé ploty, ale i květináče, truhlíky a střešní zahrady. Zdrojem vody pro zavlažování může být běžný vodovodní řad, studna či vrt, nebo přírodní zdroje v podobě potoků, rybníčků a podobně.

„Voda z vodovodního řadu je nejdostupnější zdroj a voda je čistá. Naopak nevýhodou jsou provozní náklady. Pokud využíváme povrchové vody z rybníků, řek a potoků, mohou se projevit problémy s velkým znečištěním. V těchto případech doporučujeme nainstalovat vhodné filtrační zařízení, které zajistí požadovanou kvalitu vody. Podzemní voda ze studen a vrtů bude zřejmě vzhledem ke stoupajícím cenám vody nejčastěji využívaným zdrojem pro automatické zavlažování. Problémem ale může být chemické složení vody. A i když se dešťová voda zdá být na první pohled nejlevnějším zdrojem, není tomu tak. Dešťová jímka, kde je voda shromažďována, se musí často doplňovat z jiného zdroje,“ dodává Jan Sládek.

Celá realizace automatického závlahového systému na zahradě rodinného domu obvykle trvá 3 až 8 dnů, podle rozsahu prací a velikosti zahrady. „Ke zvolenému zdroji vody je vybrán ideální filtr, aby voda než vstoupí do potrubí byla profiltrovaná a zbavená mechanických nečistot. Samotné montážní práce pak probíhají díky použití drážkovačů velmi rychle a čistě. A tam, kde není možné použít mechanizaci, jsou výkopové práce prováděny ručně,“ upřesnil jednatel firmy Šumavské zahrady.

