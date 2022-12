Konec roku a adventní čas se nese ve znamení bilancování, pořádání charitativních akcí, štědrosti a pomoci druhým. Automobilka ŠKODA AUTO a Nadační fond ŠKODA AUTO však pomáhají celý rok.

ZÁSTUPCI ŠKODA AUTO předali v červnu organizacím působícím v sociální sféře na Rychnovsku nové modely ŠKODA OCTAVIA COMBI. | Foto: ŠKODA AUTO

Prostřednictvím grantů, finančních příspěvků a řady dalších aktivit zaměřených nejen na silniční bezpečnost, kulturu, volnočasové aktivity či odstraňování bariér všeho druhu Nadační fond ŠKODA AUTO pomáhá tvořit z regionu místo, kde se dobře žije.

Skrze Nadační fond ŠKODA AUTO bylo letos ve spolupráci s Odbory KOVO vypsáno celkem 8 tematických grantů, ve kterých bylo podpořeno na 140 projektů za neuvěřitelných 25 milionů korun.

A už nyní je možné hlásit se do dalšího ročníku grantových výzev s uzávěrkou v příštím roce. Jedna z aktuálně otevřených je určena obcím na vytvoření nových nebo zkvalitnění stávajících zázemí pro setkávání a volnočasové aktivity.

OD AUT PŘES ČISTOU OBEC AŽ PO STUDENTY

V uplynulém roce se však činila také samotná automobilka ŠKODA AUTO. Jen na samotném Rychnovsku věnovala ze svého rozpočtu takřka devět milionů korun na podporu 48 projektů. V červnu ŠKODA AUTO podpořila sociální služby v okolí svého výrobního závodu v Kvasinách zápůjčkou 8 vozů OCTAVIA COMBI. Automobily teď slouží sociálním pracovníkům na cestách za klienty, a jejich služba v krkonošském regionu se tak stala dostupnější.

V září pak automobilka zapojila své zaměstnance do aktivit zaměřených na ekologii. Například do akce nazvané Obrácený kontejner, která analyzovala odpady v Rychnově nad Kněžnou. Experimentu se zúčastnili studenti Gymnázia F. M. Pelcla a Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou.

Tato vzdělávací akce vznikla na základě spolupráce automobilky ŠKODA AUTO s odborem životního prostředí Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou a společností EKO-KOM, která celou akci obohatila svojí přednáškou o systému sběru a recyklaci obalových odpadů.

V ekologických aktivitách nezůstali pozadu ani ve Vrchlabí, kde je toto téma rovněž pevnou součástí firemní filozofie ŠKODA AUTO. Zaměstnanci vrchlabského závodu automobilky se v květnu a v září zapojili do dobrovolnických akcí s názvem Čisté Krkonoše, během nichž pomohli vyčistit přírodu od odpadků v okolí Harrachova a Špindlerova Mlýna.

Dalším úspěšným projektem byla mobilní laboratoř EDU.LAB, která se v září rozjela do škol po celé České republice. Tento inovativní vzdělávací projekt už několik let pomáhá rozvíjet zájem studentů o technické obory. Během loňského školního roku EDU.LAB zavítal do desítek základních, středních škol a nově i mateřských škol a jeho expozici vidělo více než 6 tisíc studentů a pedagogů.

Do kamionu se pro velký zájem mohla podívat také veřejnost, děti z dětských domovů, senioři nebo děti ze zájmových technických kroužků.

Nadační Fond ŠA pro rok 2023

Grantová výzva Rozvoj obecních volnočasových zařízení je určena pro města, obce, dobrovolné svazky obcí a jejich příspěvkové organizace a nabízí finanční podporu zejména na výstavby nebo rekonstrukce veřejného a komunitního prostoru. Příjem žádostí je do 13. 1. 2023.