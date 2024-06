S ředitelem Rostislavem Antošem o plánech závodu s.n.o.p. cz a.s. v Pohořelicích

Rostislav Antoš, ředitel | Foto: s. n. o. p. cz a.s.

Když projíždíte průmyslovou zónou jih v Pohořelicích, určitě se všimnete nápadné modré haly, ve které sídlí závod francouzské společnosti s.n.o.p.. O budoucnosti zaměstnavatele několika stovek obyvatel z širokého okolí Pohořelic jsme hovořili ředitelem závodu Rostislavem Antošem.

Pane řediteli, můžete nám představit Vaši společnost, a Vaši roli v ní?

Firma s.n.o.p. cz a.s. Pohořelice je součástí skupiny Groupe FSD, která má v současnosti 38 závodů po celém světě. Jde o jednoho z největších dodavatelů pro automobilový průmysl. Proto i my zde v Pohořelicích vyrábíme už do roku 2006 lisované a svařované díly určené pro automobilový trh. Jako firma jsme jedním z významných zaměstnavatelů v regionu. Aktuálně zaměstnáváme 570 kmenových a 90 agenturních zaměstnanců.

Osobně pracuji ve Snopu od roku 2019 s tím, že jsem do této firmy nastoupil po předchozích zkušenostech na pozicích vedoucích výroby v různých odvětvích průmyslu. Proto i sem jsem přišel na pozici ředitele výroby, kde mou zodpovědností bylo vedení výroby, technologie, údržby a logistiky. Když v roce 2022 dosavadní ředitel firmy Cyril Loisel povýšil na pozici viceprezidenta pro východní zónu skupiny Groupe FSD (Česká republika – Pohořelice, Písek, Klášterec nad Ohří, Zápy, Nepřevázka), převzal jsem přímo vedení celého závodu závodu s.n.o.p. cz a.s. v Pohořelicích jako ředitel.

Na jaký segment automobilové výroby se pohořelický závod orientuje?

Naše výrobní portfolio tvoří díly do karosérií aut a našimi zákazníky jsou významní výrobci osobních automobilů jako např. VW Group (VW, ŠKODA, AUDI), Stellantis, Mercedes, Renault a další. Mezi naše produkty tak patří například prahy do aut, držáky motoru, podlahy v zavazadlovém prostoru, rámy, nárazníky, držáky palubních desek a další. Naše práce je tedy především lisování plechů za studena, profilování a svařování.

Zdroj: s. n. o. p. cz a.s.

Jaké rozvojové plány se Vašeho závodu v Pohořelicích týkají do budoucna?

V letošním roce se naše firma připravuje na nový projekt zákazníka Stellantis s výrobním závodem v Trnavě. Jedná se o nové vozidlo Citroen C3, do nichž bude naše firma po dobu 5 let dodávat držáky palubních desek. Tyto držáky palubních desek budeme vyrábět v nově zřízeném sektoru robotického svařování. Navazujeme tímto na předešlý úspěšný automobil koncernu Stellantis PEUGEOT 208, do kterého jsme dodávali také držáky palubních desek a další komponenty. Další významné projekty, které se připravují v našem závodě do sériové výroby jsou např. nové verze VW Passat, AUDI Q3, ŠKODA Superb, BMW NCAR.

Představuje nový výrobní projekt i zvýšenou poptávku po pracovních silách?

S novým projektem budeme potřebovat také posílit náš tým a to na pozicích operátorů, seřizovačů, svářečů, manipulantů VZV. Tyto pozice aktivně hledáme na trhu práce v regionu Pohořelic, Moravského Krumlova a Znojma, odkud si lidi svážíme naší dopravou. Na nábor využíváme různé zdroje. Navíc jsou v okolí i firmy, které musí propouštět a my se s nimi snažíme spolupracovat a jejich lidem nabídnout práci u nás. Vedle domácích zaměstnanců spolupracujeme i s několika agenturami zprostředkovávajícími práci pro zájemce z Ukrajiny.

Na jaké firemní prostředí a benefity se mohou těšit ti, se kterými najdete společnou řeč a nastoupí do Vaší firmy?

Naše skupina Groupe FSD si zakládá na svých hodnotách, kterými jsou ambice, transparentnost, udržitelnost, profesionalismus, respekt a důvěra. Tyto hodnoty poskytujeme nejen našim zákazníkům a dodavatelům, ale samozřejmě i našim zaměstnancům.

Firemní denZdroj: s. n. o. p. cz a.s.

Noví zaměstnanci u nás nastupují ihned na dobu neurčitou. A protože pracujeme na dlouhodobých zakázkách, můžeme zaměstnancům slíbit stabilní místo a jistý příjem. Vedle toho máme několik zajímavých benefitů jako je 13. plat, 25 dní dovolené, benefitní program EDENRED, obědy za 1,- Kč na celý měsíc, již zmíněné svozové autobusy, příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění, a další. Samozřejmostí jsou různá školení a další vzdělávání včetně možnosti kariérního růstu.

Co byste popřál vašemu závodu v Pohořelicích a všem vašim zaměstnancům do budoucna?

Závodu v Pohořelicích chci popřát, aby byl stále tím pravým partnerem našim zákazníkům a dodavatelům, ale i institucím a úřadům. Zaměstnancům přeji v první řadě zdraví, optimismus, nadšení a elán do práce, která nás v budoucnu čeká. Máme před sebou hodně výzev, které společně musíme zvládnout a já pevně věřím, že se nám to povede.

Děkuji vám za rozhovor.