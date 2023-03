AUTONOVA BRNO s.r.o. slaví 50 let na trhu. Společnost založená jako servis Služeb města Brna ušla za desítky let existence dlouhou cestu a patří mezi stabilní autorizované prodejce a servis automobilů ŠKODA a Volkswagen i motocyklů KTM, GasGas a e-moto.

AUTONOVA BRNO se těší 50 letům na trhu | Foto: AUTONOVA BRNO s.r.o. /archiv

V 70. letech daly Služby města Brna do provozu nový autoservis primárně určený pro majitele vozů Žiguli a Polski Fiat. Servis nabízel široké portfolio servisních služeb, ale také lakovnu a klempírnu pro opravy vozů po nehodách. Mechanici využívali nejnovější systémy a zařízení včetně moderní mycí linky. „Během pár let se servisní služby otevřely i pro širokou veřejnost a na podzim roku 1990 byla zahájena spolupráce se společností ŠKODA AUTO a začal prodej prvních Favoritů,“ začíná své vyprávění ředitel společnosti Marek Leichmann.

Nynější budova získala svou podobu před čtvrtstoletímZdroj: AUTONOVA BRNO s.r.o./archiv

Nynější název AUTONOVA BRNO firma získala při privatizaci před 30 lety. Tím byla zahájena postupná modernizace a rozšiřování služeb. K servisu a prodeji vozů ŠKODA přibyl v roce 2002 i servis osobních a užitkových vozů Volkswagen. „O sedm let později jsme se zapojili do programu ŠKODA Plus a stali se certifikovaným prodejcem ojetých vozů,“ doplňuje Marek Leichmann.

V posledních 15 letech vstoupila AUTONOVA také do motocyklového segmentu a stala se tak jediným autorizovaným prodejcem a servisním místem pro motocykly KTM na celém jihu Moravy. „V roce 2012 jsme vystavěli moderní motocentrum a rozšířili služby o servis a prodej několika značek motorek,“ popisuje Marek Leichmann. Kromě KTM nabízí AUTONOVA také servis a prodej motocyklů GasGas a elektromotorek i elektroskútrů Horwin a Super Soco.

AUTONOVA je také autorizovaným prodejcem a servisem motocyklůZdroj: AUTONOVA BRNO s.r.o. /archiv

Rok 2021 přinesl AUTONOVĚ zatím největší změnu. Stala se součástí koncernu Vienna Insurance Group, pod kterou patří například také pojišťovny Kooperativa a ČPP. „Velký stabilní partner, jakým bezesporu VIG je, dává AUTONOVĚ široké možnosti pro rozvoj i rozšiřování služeb. Postupně plánujeme a realizujeme inovace, které povedou ke zkvalitnění prostředí jak pro zákazníky, tak i pro naše zaměstnance. Přesto je pro nás důležité, aby zde zůstal zachován rodinný duch a přátelská atmosféra,“ popisuje jednatel společnosti Marcel Slouka.

K významnému výročí si zástupci společnosti přejí hlavně spokojené zaměstnance a zákazníky. „Věřím, že situace na automobilovém i motocyklovém trhu se brzy stabilizuje a stávající i noví zákazníci kladně přivítají letošní změny, na které se my sami těšíme,“ prozrazuje Marek Leichmann.

V letošním roce se na AUTONOVĚ počítá s výrazným rozšířením prostor autobazaru, prodejního týmu i parkovacích ploch pro zákazníky. U příležitosti 15. výročí motocentra plánují několik novinek také tam. „Obměnili jsme prodejní tým, rozšiřujeme ten servisní a poprvé se zúčastníme motofestivalu Euro Bike Fest,“ uzavírá Marcel Slouka.

Zdroj: AUTONOVA BRNO s.r.o. /archiv