„Dovolte mi Vás pozdravit a představit naší rodinnou společnost,“ říká Václav Šrámek starší, zakladatel a majitel společnosti Autoprodej Šrámek s.r.o.

Foto: Autoprodej Šrámek s.r.o. -autosalón

Na trhu s automobily jsem od 20. 8. 1990, tedy více než 32 let. Začínal jsem od živnostníka až po společnost s ručením omezením, kterou jsem založil spolu se svými syny. Za toto období jsme prodali více než 6 000 nových automobilů a stále zajišťujeme jejich provozní schopnosti v silničním provozu.

Po celou tuto dlouhou dobu jsme byli exkluzivní prodejce a servis vozů značky Hyundai.

Prodej vozů značky Hyundai již nerealizujeme, ale stále vzhledem k našim dlouhodobým zkušenostem a schopnostem se staráme o zajištění komplexních servisních potřeb našich klientů, kteří jsou vlastníky automobilů značky HYUNDAI, NISSAN či KIA, ale i VOZIDEL VŠECH DALŠÍCH ZNAČEK, S CELOU ŘADOU BENEFITŮ pro našeho zákazníka.

Doba a svět se mění, a tak je nutné i v oboru automobilismu se přizpůsobit a hledat své místo ve společnosti včetně naší malé rodinné firmy. Pohledem do minulosti dopravy je poučný pohled na železnici. Pára, diesely, dieselelektrický a následně elektrický pohon. Nyní skoro výhradní. V oblasti automobilové dopravy je však situace trochu složitější. Proto jsme se také rozhodli pro kompromisní, ale velmi zajímavé řešení. Současná elektrifikace automobilové dopravy vyžaduje kratší dojezd a teprve vznikající síť nabíjecích stanic. V zahraničí např. v mongolském hlavním městě Ulánbátaru jsem již před čtyřmi roky viděl a byl jsem velmi překvapen množstvím vozů s hybridním pohonem. Námi dlouhodobě prodávaná značka Hyundai vsadila svou budoucnost na nabíjecí stojanovou elektro mobilitu.

Hledali jsme proto automobilovou značku na našem trhu, která přichází s vozy ekologicky zajímavými a zároveň přichází s něčím, co na trhu není a umožňuje i dlouhé přepravní vzdálenosti bez nutných nabíjecích přestávek. A touto značkou je značka NISSAN!

Modely QASHQAI (KAŠKAJ) A X-TRAIL jsou vybaveni revoluční technologií E-POWER. V této jedinečné technologii se spalovací motor používá výhradně k výrobě elektřiny, kterou nabíjí baterii. Z baterie odchází proud přes měnič do elektrického motoru a ten pohání kola. U pohonu 4x4 jsou tam dva elektromotory na přední a zadní nápravu. Spalovací motor není přímo spojen s pohonem kol. Při brždění a dojíždění ke křižovatce zpětně rekuperací se proud vrací od kol do baterie. Tento elektromotor je jediným zdrojem energie pro kola. Ve srovnání s tradiční spalovacím motorem tak získáte tišší a úspornější jízdu a úsporu paliva až 40%.

Nissan je elektrický průkopník na českém trhu. Jsme rádi, že jsme u toho.



Jedná se o velmi zajímavý pohled na pohon moderních vozů bez nutnosti vnějšího nabíjení. Snoubí se zde zážitek a efektivita elektromobilu a současně flexibilita vozu se spalovacím motorem.

To je soustava Nissan E-POWER. Jsem přesvědčen, že to je způsob a cesta ke snížení spotřeby

a zároveň prožitek ze zážitkové jízdy.

Přijďte nás navštívit a vyzkoušet si tuto novou technologii pohonu! Budete překvapeni a myslím si, že příjemně.

Nissan založil segment kompaktních crossoverů, jeho aktuální generace je moderním vozem z pohledu designu, výbavy i pohonu.

Kromě modelů NISSAN QASHQAI a X-Trail nabízíme i plně elektrická auta či hybridy: JUKE hybrid (i s „tradičním“ pohonem), plně elektrický LEAF a ARIYA.

Dále jsou v naší nabídce také další modely pro práci i pro rodinu, rovněž s „tradičním“ pohonem: Townstar Combi, Townstar VAN (model Townstar i elektrickým pohonem) a dodávky INTERSTAR.

K prodeji vozů patří též komplexní služby s prodejem související: výkup a prodej vozů všech značek, též jako protiúčet, nabídka financování vozidel formou výhodného úvěru, finančního leasingu či operativního leasingu, nabídka povinného ručení a havarijního pojištění, poradenská činnost při ukončování financování vozů, revize stávajících pojistných smluv apod.

Přechod na novou námi nabízenou značku NISSAN byl pro naší společnost úspěšný, a to jak z pohledu počtu prodaných vozů i tak i počtu servisních zakázek.



Na závěr musím zmínit naši další specializaci realizovanou prostřednictvím dceřiné firmy Autoskla WRcar-servis, a.s. Společnost Autoskla WRcar-servis, a.s. se zabývá opravami a výměnou automobilových skel též již více než 30 let v provozovnách Plzeň na Karlovarské třídě a Klatovy, ul. Dr. Sedláka. Naše dlouholeté zkušenosti se uplatňují při opravách a výměně autoskel pro osobní automobily, nákladní automobily, autobusy či obytné vozy včetně aplikací nejnovějších metod.

Za společnost Autoprodej Šrámek s.r.o. děkuji všem, kteří věnovali „minutku“ svého času těmto řádkům a těším se jménem všech zaměstnanců na Vaši případnou návštěvu.

Václav Šrámek st., zakladatel a majitel společnosti.

Zdroj: Autoprodej Šrámek s.r.o. -autosalónNissan Autoprodej Šrámek s.r.o.

Nepomucká 784/120, 326 00 Plzeň

www.nissanplzen.cz

Nové vozy: Tel.: +420 603 141 143 / E-mail: prodej@nissanplzen.cz

Servis: Tel.: +420 606 618 979 / E-mail: servis@nissanplzen.cz