K rozšíření došlo v měsíci únoru a to o japonskou značku SUZUKI.

Doplnila tak stávající nabídku vozů značek RENAULT, DACIA a KIA MOTORS. Tím se firma vlastněná panem Jiřím Součkem stala autosalonem s největším výběrem nových vozů pod jednou střechou v našem regionu, kde každý si vybere vůz dle svých představ. Od levných po luxusní vozy.

K vidění na autosalonu je kompletní modelová řada : populární Swift, malý Ignis, SUV VITARA a S-CROSS, ale i hybridní kombi Swace a plug-in hybridní A-CROSS, dokonce i legendární JIMNY, jehož dodávky do Evropy budou brzy ukončeny. Vozy SUZUKI jsou legendární pro svou jednoduchost a spolehlivost, což dokládá záruka v délce 5 let / 150.000 km.

Vozy si můžete prohlédnout a vyzkoušet denně od 8:00 do 17:00 hod a v sobotu od 9:00 do 12:00 hod nebo nás můžete kontaktovat na tel. 725 505 040 nebo na www.jirisoucek.cz

Pro stávající majitele starších vozů SUZUKI je otevřen kompletní záruční a pozáruční servis a prodej náhradních dílů a příslušenství.