Pro všechny majitele vozidel, kteří potřebují servis klimatizace připravil Autoservis TQM slevovou akci, a to ve spolupráci s opavským hypermarketem Globus.

Servis klimatizace | Foto: TQM - holding s.r.o.

Akce je založená na získání a posléze uplatnění rabatového kuponu. Kupon lze získat za jakýkoliv nákup nad 500 Kč v hypermarketu Globus Opava, a to v období od 15. do 21. května 2023. Kupující obdrží kupon společně s pokladní účtenkou za nákup. Rabatový kupon slouží jako 350 Kč sleva na servis klimatizace vozidla v Autoservisu TQM. Je možné ho uplatnit do 31. srpna 2023.

Běžná cena servisu klimatizace vozidla je 650 Kč. Konečná cena po slevě je tedy jen 300 Kč. Délka kontroly a doplnění chladiva trvá přibližně 60 minut. Vše probíhá na plně automatizovaném zařízení a zákazník obdrží tištěný protokol o plnění a kontrole.

Sleva na servis klimatizace je určená pro osobní vozidla a dodávky.

V ceně servisu není započtena cena chladiva. Za doplnění chladiva R134a se doplácí 2 Kč/1 g, za doplnění chladiva HFO-1234yf je cena 5 Kč/1 g.

Autoservis TQMZdroj: TQM - holding s.r.o.

Co je součástí servisního úkonu?

- Kontrola funkce klimatizace a tlaku v soustavě před samotným servisem

- Odsátí použitého chladiva a jeho recyklace

- Vakuová zkouška těsnosti a odstranění vlhkosti ze systému

- Doplnění chladiva do systému společně s kompresorovým olejem a UV kontrastní látkou

- Kontrola funkčnosti systému

Autoservis TQM je spolehlivým partnerem pro kompletní servis a opravy osobních vozidel všech značek. Vyniká kvalifikovaným týmem pracovníků, kteří jsou připraveni poskytnout vám odbornou pomoc a rychlé řešení jakéhokoliv problému s vašim vozidlem. Autoservis TQM je součástí celosvětové sítě Bosch Car Service, má kvalitní a certifikované vybavení dílny. Zajišťuje servis a opravy osobních vozidel všech značek se zachováním záruky výrobce vozidla.

Více informací na 606 749 416 nebo na www.tqm.cz/klimatizace

Adresa: Autoservis TQM, Těšínská 1028/37, 746 01 Opava