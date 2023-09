Centrála Aveo Group na letišti v Příbrami je epicentrem společnosti, která má vlastní závody také na Slovensku a na Floridě o celkové rozloze více než 33 000 m2.

Společnost Aveo Engineering Group sídlí na letišti v Příbrami v rozsáhlém komplexu budov, kde probíhá design, vývoj, testování, montáž a prodej vlastních výrobků všem známým výrobcům letadel a helikoptér a servisním zařízením po celém světě. Aveo se zaměřuje hlavně na mechanický design, elektronický design, výrobu kompozitů, letecké inženýrství, vývoj avioniky a simulační validace.



Výrobky společnosti Aveo zaujímají dominantní podíl na trhu v oblasti obrany, vrtulníků, bezpilotních letounů neboli UAV, všeobecného letectví, kosmických programů, komerčních letadel a jsou uznávány jako špičkové výrobky z hlediska výkonu a kvality.

Mezi známé zákazníky společnosti Aveo v leteckém průmyslu patří například společnosti Boeing, Airbus,Bell, NASA, Virgin Galactic, Gulfstream, Antonov, Textron, BAE Systems, US Navy, US Air Force, US Army, Dornier a všechna vozidla komerčního vesmírného programu včetně Space Taxi a Moon Lander.

Aveo MadMaxx světla jsou také na mnoha vítězných vozech Dakkar Race vyrobených v Aveo CZ.

Centrála Aveo Group na letišti v Příbrami je epicentrem společnosti, která má vlastní závody také na Slovensku a na Floridě o celkové rozloze více než 33 000 m2. Společnost se postupně rozrůstá a existuje více než 20 let. Firma Aveo je v soukromém vlastnictví. Až budete příště cestovat letadlem, podívejte se na světla, protože je velmi pravděpodobné, že jsou Made in Czech Republic!



Aveo se rozvíjí a právě hledá nové kolegy. Chcete pracovat na nejmodernějších leteckých technologiích a přitom nedojíždět z Příbrami nikam daleko? Nemusíte. Aveo je velmi blízko - přímo na letišti Dlouhá Lhota u Příbrami, tudíž jak se říká v centru dění.



Společnost Aveo vždý vítá nové uchazeče o práci se znalostí sourcingu, zásobování, konstruktéry se znalostí Solid works, PCB a firmware inženýry a také šikovné montážníky.

Znalost anglického jazyka je důležitá. Zaměstnanci si mohou užívat řadu výhod. Kromě zajímavé práce v moderním a motivačním prostředí například nemusí "dřepět" v práci tak dlouho jako jinde, protože pracovní doba v Aveo je zkrácena jen na 7,5 hod. denně. Své tělo si můžete protáhnout ve firemní posilovně a samozřejmě můžete čerpat řadu další obvyklých benefitů.



Takže jestli uvažujete o změně zaměstnání, určitě vemte v úvahu aktuální nabídku pracovních pozic v Aveo a pište na jana@aveogroup.com