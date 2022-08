Co podle vás může filmový kaskadér, který část života strávil v zahraničí, přinést Kladnu? Beru politiku s pokorou jako službu lidem. Vidím, jak se daří rozvíjet jiná města, zatímco Kladno stagnuje. Spokojili jsme se s pár opravami před volbami, některé projekty jsou šité horkou jehlou a nedávají smysl. Nic nového nevzniká, Kladno se nikam neposouvá, naopak na indexu kvality života už dva roky strmě padá. To chci změnit.

Leoš Stránský | Foto: Aenze s.r.o.

Co člověka vede k tomu opustit Hollywood a jít dělat politiku do Kladna?

Jako kaskadér a koordinátor akčních scén jsem dosáhl svého maxima. A kdybych se chtěl posunout dál, musel bych se odstěhovat přímo do Hollywoodu. Můj domov je ale Kladno. Tady mám rodinu i přátele.

Když mě s nabídkou kandidatury minulý rok oslovili známí z ODS, vzal jsem to jako výzvu. Než lamentovat nad pivem, jdu zkusit věci zlepšit. Dali jsme dohromady Plán pro Kladno, dobrý tým a jdeme do voleb s nabídkou výrazného zlepšení kvality života ve městě.

Někteří politici vás kritizují za to, že jste politicky nezkušený.

(smích) Pokud to znamená, že nemám vazby na firmy přisáté na městském aparátu tak ano, jsem nezkušený. U filmu jsem se prosadil díky tomu, že co slíbím, to dotáhnu do úspěšného konce. Mám zkušenosti s vedením velkých týmů lidí a pracoval jsem na projektech s rozpočtem násobně vyšším, než má Kladno. Nikdy jsem nedělal kariéru výmluvami nebo tím, že lidi kritizuji a pomlouvám. Vždy jsem musel tvrdě pracovat. To chci dělat i v politice. Pracovat pro Kladno, ne ztrácet čas hledáním chyb u politické konkurence.

Co podle vás Kladno trápí nejvíc?

Nepřizpůsobiví občané, mnohdy zneužívání dávek a štědré podpory města. Parkování na sídlištích a zanedbané opravy chodníků a silnic.

Můžete uvést hlavní projekty, na kterých chcete pracovat?

Pojďme vzít příklad Sítenského mostu. Jak všichni víme, není v dobrém stavu. To není opoziční kritika, ale fakt, který potvrzuje studie, kterou si nechalo udělat už vedení v roce 2018. Další průzkum špatný stav mostu potvrdil. Nyní stojíme na křižovatce. Vše se opraví, přičemž s opravami na Kladně máme zkušenost takovou, že jsou dražší než nová stavba. Nebo se postaví nový most podle návrhu architekta Pleskota tedy jednoho z nejlepších architektů současnosti. To chci já. Chci kvalitní architekturu, na kterou budou Kladeňáci hrdí.

Stejně tak chci přestavět LaPark, zajistit cyklostezku do Prahy, nebo napojit Poldi na dálnici, aby se areál mohl rozvíjet. To jsou projekty, které Kladnu dají nový impuls.

Utáhne takové plány kladenský rozpočet?

Kladno má šanci na zásadní změnu k lepšímu, pokud se odstřihne od politických prospěchářů. Plán pro Kladno jsme sestavili tak, aby byl realizovatelný. Některé věci jdou zavést velmi levně a pomohou mnoha lidem. Jen v rychlosti mě napadá například registr problémových nájemců. I slib 1000 Kč pro každého na Kartu Kladeňáka, kterou chceme zavést, neohrozí investice a pomůže rodinám s nižšími příjmy udržet děti u sportu. Hlavně chci dbát na to, aby podporu získávali pouze lidé, kteří systém nezneužívají a městu nic nedluží.

Naopak nesystémová plošná podpora typu MHD zdarma udělá z Kladna magnet pro nepřizpůsobivé. Jaký má smysl dávat lidem MHD zdarma, když se na některých linkách neplatí a nikdo to neřeší. To vede k tomu, že se slušní lidé bojí autobusem jezdit.

Nabízím bezpečné, čisté a zelené Kladno které bude vstřícné k seniorům a lidem, kteří pracují a platí daně. Město, kde konečně začnou vznikat nové projekty.

Zdroj: Youtube