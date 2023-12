Určitě si lámete hlavu s tím, jaký vánoční dárek letos zvolit. V B-FIT můžete zakoupit dárkové vouchery a věnovat tak tu nejlepší cestu ke zdravějšímu životnímu stylu :-) Vouchery jsou k zakoupení na recepci fitness a můžete zakoupit voucher na jakoukoliv částku.

V dnešní době je zdravý životní styl na vrcholu. Kdo chce být in, snaží se zdravě jíst a pravidelně cvičit. Odměnou je zdravá mysl, pozitivní přístup k životu a zdravé tělo. Proto řiďme se heslem BE COOL BE FIT.

Každý má určitě aktivního přítele, který ve svém hektickém programu vždy najde místo pro pohyb – ať už jakýkoliv, běh, ranní trénink v posilovně, jógu. Který neodejde do práce bez toho, aniž by si zacvičil. I když si často říkáte, že takový režim byste nikdy nezvládli, že je to nemožné, být tak aktivní, dobře vypadat a určitě se dobře cítit, proč to ale nezkusit?

Nejdůležitější je chtít změnu.

Jak začít?

Přivstaňte si, ranní trénink má své výhody. U lidí, kteří cvičí ráno, je pravděpodobnější, že u toho vytrvají. Navíc celý den bude delší, trénink vás skvěle nabudí, budete pozitivně naladění, po celý den budete mít dost energie.

Říká se, aby se ze cvičení stal zvyk, je zapotřebí 21 dnů. Tak to určitě nevzdávejte.

Zkuste cvičit s fitness trenérem, který vám poradí jak v začátcích, tak i v případě ztráty motivace, pokud potřebujete posunout, navíc pokud máte zarezervovaný termín s trenérem – to už je dobrá motivace na trénink přijít.

Udělejte si cvičení příjemné – zvolte vaši oblíbenou hudbu, hezky se obleče, ať se vám cvičí co nejpříjemněji.

To vše vám nabízí fitness v Rokycanech B-FIT.

Ranní tréninky jsou možné již od brzké 4. hodiny ranní, navíc ranní časy jsou nejméně vytížené, proto můžete spoléhat na to, že nebudete muset čekat na stroje. V B-FIT nabízí výhodné ranní HAPPY HOURS členství, které platí v omezený čas ale za výhodnou cenu, také nabízí lekce s profesionálními fitness trenéry.

Co vše v B-FIT najdete? Kardio zónu, která je vybavena rotopedy, eliptickými trenažéry, běhacími pásy, stroji GRÜNSPORT, na kterých procvičíš cílené partie těla, nebo se můžeš protáhnout, zacvičit si s vlastní vahou ve strečinkové zóně. InBody měření.

Špičkový přístroj InBody 270 vám změří složení těla – tělesný tuk, vodu, svalovou hmotnost, váhu, BMI, % podíl tělesného tuku a poměr pasu k bokům (WHR), zjistí vaši minimální kalorickou potřebu (BMR) a mnoho dalšího. Může být skvělým pomocníkem, když si nejste jisti, zda je váš tréninkový program správně nastaven. Pomocí měření jednoduše zkontrolujete, jak se vedete na cestě ke svým cílům.

Proč navštěvovat fitness B-FIT v Rokycanech?

Proč navštěvovat @bfitrokycany?

Nabízí příjemné a čisté prostředí

Ve fitku je rekuperace, díky které si při tréninku můžeš vždy užít čistý vzduch

Pohodlné parkování

Ke každému vstupu dostaneš iontový drink zdarma a ručník na stroje zdarma

Možnost zakoupení permanentky nebo členství dle výběru:



Pro ČLENY a držitele PREMIUM permanentky platí prodloužená otevírací doba 4 h-23 h.

V případě členství měsíční GREY a HAPPY HOURS sleva 50 % na měření InBody, u dlouhodobějších členství měření 1x měsíčně ZDARMA

Slevy na nákup zboží na baru, dle členství

Možnost využít vstup na MULTISPORT kartu, ale i FLEXIPASS, MULTIPASS od Sodexo

B-FIT se těší na tvou návštěvu!

B-FIT Rokycany Zdroj: B-FIT s.r.o.

V Kasárnách 1281, Rokycany

www.bfitrokycany.cz

Tel.: +420 778 055 535

Email: recepce@bfitrokycany.cz