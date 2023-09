V rámci projektu BE ACTIVE DAY si můžete ve fitku B-FIT v kasárnách zacvičit zdarma. Akce se koná 30. září.

Proč je pro nás pohyb tak důležitý?

Pravidelná fyzická aktivita zlepšuje naší fyzickou kondici a zdraví. Sportování posiluje srdce, cévy, zvyšuje kapacitu plic, snižuje riziko obezity, diabetu a vzniku dalších civilizačních onemocnění. Díky pohybu podpoříme správnou funkci svalů, kloubů a kostí, zabráníme tak jejich oslabení a případným problémům s pohybovým aparátem. Ale pohyb přináší i pozitivní vliv na naši psychiku. Při cvičení se uvolňují endorfiny – hormony štěstí, které snižují stres, úzkost, deprese. Pohyb zlepšuje náladu a sebevědomí. Také zvyšuje schopnost koncentrace, zlepšuje paměť, lépe zvládáme i náročné úkoly a situace.

Každý můžeme pro své zdraví udělat alespoň trochu, proto se B-FIT zapojilo do projektu BE ACTIVE DAY, kdy si zacvičíme ZDARMA a vyzkoušíme, jak by nám tato aktivita vyhovovala. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 30. 9. 2023 od 8.00 do 20.30 hod



-vstup do fitness ZDARMA

-měření InBody za polovic 149,-Kč

-možnost konzultace s trenéry ZDARMA

-k měsíčnímu členství GREY + 1 TÝDEN CVIČENÍ ZDARMA - k zakoupení pouze v tento den

-ochutnávky fitness produktů

A proč cvičit právě v B-FIT?

Nabízí nové, příjemné a čisté prostředí

Přijímá karty MULTISPORT, ale také FLEXIPASS a MULTIPASS od Sodexo

V prostorách využívá rekuperaci, díky které si při tréninku můžeš vždy užít čistý vzduch

Ke každému vstupu ti připraví iontový drink a zapůjčí ručník na stroje zdarma

Fitness je vybaveno prémiovými stroji GRÜNSPORT řady DELUXE, kardio zóna kvalitními stroji značky BH Fitness

Nabízí výhody pro členy B-FIT:

Pro členy a držitele PREMIUM permanentek platí prodloužená otevírací doba od 4.00 do 23.00 hodin.

V případě členství měsíční GREY a HAPPY HOURS sleva 50% na měření InBody, u dlouhodobějších členství měření 1x měsíčně ZDARMA.

Slevy na nákup zboží na baru, dle členství.

Otevírací doba: denně od 8:00 do 20:30 hodin

B-FIT se těší na tvou návštěvu!

B-FIT Rokycany Zdroj: archiv B-FIT Rokycany

V Kasárnách 1281, Rokycany

www.bfitrokycany.cz

Tel.: +420 778 055 535

Email: recepce@bfitrokycany.cz