Jsme stabilní výrobce kvalitních řešení do průmyslových kuchyní.

Foto: B.PRO CZ s.r.o.

Jak to vlastně začalo?

Před třicet lety se rodinný holding Blanc&Fischer rozhodl založit výrobní závod v České republice, jako 100 % dceřinou společnost německé firmy B.PRO GmbH. Tímto rozhodnutím vzniká historie firmy B.PRO CZ s.r.o. jako stabilního výrobce kvalitních řešení do průmyslových kuchyní. B.PRO CZ s.r.o. se neustále vyvíjí a roste. Od svého založení ve Frýdku Místku v roce 1993 přes relokaci do Starého Města v roce 1996 až po nejvýznamnější milník, který se udál v roce 2005, kdy si firma postavila svou první výrobní a skladovou halu v Chlebovicích. V roce 2018 došlo ke zdvojnásobení výrobní kapacity výstavbou druhé haly. Stabilitu a kontinuální růst podporuje i poslední investiční projekt skladové haly, který se uskutečnil v roce 2022. Dnes má B.PRO CZ s.r.o. k dispozici 13.000 m² výrobních a skladovacích ploch. Během třicet let se B.PRO CZ s.r.o. etablovala na trhu a aktuálně vyrábí i přímo distribuuje své produkty do celé Evropy. V současné době také získává nové odbytiště na asijském trhu a v zemích středního východu.

Kdo jsme a co umíme?

Zákazníci si mohou vybrat ze široké škály produktů, a to buď zakoupením standardního výrobku, nebo využitím konfigurátoru na webových stránkách B.PRO, kde si navolí požadované parametry výrobku dle svých představ včetně barevného provedení. Když hledá zákazník zcela nestandardní řešení, ani to není pro B.PRO problém. Projektový tým spolu s konstrukcí navrhne individuální řešení zákazníkovi přímo na míru, dle jeho požadavků a přání.

B.PRO CZ s.r.o. se zaměřuje primárně na sektor průmyslových kuchyní, což zajišťuje obchodní jednotka Catering Solutions. Použití a hlavní těžiště této obchodní jednotky je zejména ve:

- velkokuchyních a centrálních kuchyních, v hotelovém provozu, gastronomii, cateringových firmách, závodních jídelnách, školním a nemocničním stravování

Zdroj: B.PRO CZ s.r.o.

- rozdělování jídel, výdej jídel a Frontcooking (zážitková gastronomie)

Zdroj: B.PRO CZ s.r.o.

Druhá obchodní jednotka B.PRO CZ s.r.o. je ENOXX Engineering, která poskytuje speciální řešení z ušlechtilé oceli jako dodavatel pro průmyslové aplikace. Jedná se o vysoce kompetentní poradenství, inženýrství a výrobu v oblasti zpracování ušlechtilé oceli, lehkých kovů a plastů, i v případě složitých geometrií součástí.

Proč jsme na trhu již 30 let?

Úspěšnou třiceti letou historii lze budovat pouze na pevných základech. Základní hodnoty B.PRO CZ s.r.o. jsou:

- Inovace díky neustálému vývoji inteligentních řešení,

- Kvalita v přesvědčivých řešeních a efektivních procesech,

- Globální působení německý rodinný podnik s českou výrobou v mezinárodním prostředí,

- Desing jako promyšlené spojení funkce a emocí,

- Servis od koncepce až po udržitelný kontakt,

- Odpovědnost/důvěra díky osobnímu respektu, etickému chování a efektivnímu využívání zdrojů.

Všechny hodnoty však budují pouze lidé. Proto jsou zaměstnanci B.PRO CZ s.r.o. nejdůležitější spojovací prvek stabilního fungování firmy. Kvalitních zaměstnanců si B.PRO CZ s.r.o. váží, proto se jim opravdu věnuje. Bylo zřízeno například interní školící centrum, kde je každý zaměstnanec po nástupu proškolen na všechny používané systémy i přístroje, v teorii i praxi. Pro zručné a ambiciózní zaměstnance je možnost nechat se interně vyškolit na svářeče nerezové oceli, případně jiné odborné pozice. Samozřejmostí je transparentní úrovňový systém kariérního růstu a široká škála benefitů. Společenská odpovědnost nejen k regionálním dodavatelům zboží a služeb je pro B.PRO smysluplná a využívaná k podpoře zdravého životního stylu zaměstnanců.

Zdroj: B.PRO CZ s.r.o.

Co nás čeká?

Budoucnosti se B.PRO CZ s.r.o. vůbec neobává, naopak ji tvoří. Jako vášnivý specialista na průmyslové kuchyně neustále inovuje své produkty, zvyšuje automatizaci a podporuje nové trendy stravovaní jako Cook & Chill. Metoda „uvařit a zchladit“ je v současné době jednou z nejspolehlivějších ohledně kvality, hygieny a vytížení kapacit. Stále rostoucí požadavky na kvalitu na jedné straně a rostoucí tlak na snižování nákladů na straně druhé vedou k neustálým inovacím a k hledání nových řešení, čímž B.PRO CZ s.r.o. jednoduše žije a jsou bezesporu její konkurenční výhodou.

Základní tři pilíře strategie pro úspěšnou budoucnost B.PRO jsou: automatizace, digitalizace a optimalizace výrobního portfolia. Na těchto pilířích staví B.PRO svou strategii, aby se i nadále významně podílela na vybavení profesionálních kuchyní.

Zdroj: B.PRO CZ s.r.o.

B.PRO CZ s.r.o. je hrdým zaměstnavatelem, který letos v září oslaví výročí 30 let existence v kruhu svých zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků.

Společně se těšíme na další úspěšné dekády našeho působení na trhu!