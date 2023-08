Na frýdeckém zámku, jenž je sídlem Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, sezóna nikdy nekončí.

Zámecký okruh, který můžete navštívit celoročně, vás zavede do reprezentativních sálů zámku – zhlédnete Rytířský sál s erbovními obrazy slezské šlechty nebo například Pánský pokoj s nábytkovým souborem ve stylu kubismu. V Hudebním salónku je vystaveno harmonium, na které hrával Leoš Janáček, v Dámském pokoji můžete obdivovat úchvatný zlacený rokokový nábytkový set, nebo se nechte okouzlit výhledy na okolní Beskydy v našem vyhlídkovém Glorietu. Mezi další perličky frýdeckého zámku lze zařadit například kopii portrétu Lukrezie Panciatichi od Bronzina nebo bohatou štukovou výzdobu Baltazara Fontany.

Zdroj: ZadavatelOproti tomu v nové interaktivní expozici Beskydy - příroda a lidé se návštěvník promění v toulavého turistu a vydá se na cestu z města do hor. Provázen tradičními řemesly a ukázkami lidské tvorby, přes odkazy průmyslového dědictví frýdeckých textilních továren, frýdlantských železáren, hamrů v podhůří Beskyd a za zvuků folklorních písní okolo zvonů dřevěných kostelů. Dále se touto cestou vydá do přírody mezi salaše, horské lesy i jeskyně, a to až k turistickým chatám na úpatí beskydských vrcholů.

Poslední dny před začátkem školního roku můžete s vašimi dětmi navštívit výstavu Papírový svět II. Trpělivé ruce modelářů všech věkových kategorií vytvořily bohatou ukázku klenotů architektury, techniky i fantasy světa. Ve výstavních síních frýdeckého zámku tak můžete až do neděle 3. září 2023 vidět na desítky hradů, zámků a tvrzí Čech, Moravy a Slezska.

Výstava Retro závodní a silniční kola vznikla ze sbírky lektora Muzea Beskyd Jaromíra Poláška. Láska a nadšení z cyklistického sportu se stala sběratelskou vášní a na výstavě jsou tak prezentovány kola světových i domácích značek z období let 1939–1995. I tuto výstavu můžete navštívit až do neděle 3. září 2023.

Také nadšení milovníci umění si v Muzeu Beskyd přijdou na své. Ve výstavních síních jsou vystavena malířská díla současných umělců z České republiky, Slovenska, Polska, Litvy, Francie, Hongkongu – motivem výstavy Umění bez hranic je láska k domovu, ale zároveň celosvětový přesah umění, které nezná hranic a spojuje umělce různých národností, náboženství i politických přesvědčení. Výstava rovněž potrvá do neděle 3. září 2023.

Září bude v Muzeu Beskyd nabito novými výstavami a kulturními akcemi. Hned 2. září se od 20 hodin na nádvoří zámku uskuteční koncert revivalové skupiny Pink Floyd Forever.

Na legendy rockové scény následující víkend naváže 2. ročník Festiválku kávy na frýdeckém zámku, během kterého se představí místní kavárny, pražírny i cukrárny.

Zdroj: ZadavatelVe čtvrtek 14. září společně zahájíme výstavu Beskyde, Beskyde, kdo po tobě 50 let ide? Výstava přiblíží největší chráněnou krajinnou oblast v České republice – CHKO Beskydy, která byla založena v roce 1973 a letos slaví 50leté výročí.

Neděle 17. září je skvělý tip na víkendový výlet. Zveme vás na tradiční Dny evropského dědictví, kdy budou stálé expozice a výstavy Muzea Beskyd zpřístupněny zdarma.

Hned následující den, v pondělí 18. září, zahájíme každoročně oblíbenou podzimní výstavu Živé houby v muzeu. Sběry hub z lesů předešlých dní za doprovodu mykologa představí houby jedlé, nejedlé i jedovaté.

Bohatou nabídku výstav doplníme ve středu 27. září vernisáží výstavy Tajemství muzejní knihovny. Studijní knihovna muzea disponuje svazky a publikacemi nejen autorů regionu a díly knihtiskařů, kteří působili v minulém století v našem městě. Poodhalíme tak společně všechna tajemství, která muzejní knihovna nabízí.

S pestrým programem navazujeme na hradě Hukvaldy. Hrad je třetí největší hradní zříceninou v České republice a zároveň jednou z historických a turistických dominant v kraji.

Zdroj: ZadavatelBěhem nadcházejících zářijových dnů se stane lákadlem i díky barevnému podzimu v hukvaldské oboře. V sobotu 2. září zahrají komediální představení Zbojnickou hantýrku herci Divadla Bez Střechy. Závěr měsíce v sobotu 23. září bude patřit Svatováclavským slavnostem, kdy tradiční slavnosti na hradě doplní ukázky šermu, vojenského ležení a potyček šermířů.

Hrad HukvaldyZdroj: Zadavatel

www.muzeumbeskyd.com



www.hradhukvaldy.eu

