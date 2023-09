Na frýdeckém zámku, jenž je sídlem Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, sezóna nikdy nekončí.

Zámecký okruh, který můžete navštívit celoročně, vás zavede do reprezentativních sálů zámku – zhlédnete Rytířský sál s erbovními obrazy slezské šlechty nebo například Pánský pokoj s nábytkovým souborem ve stylu kubismu. V Hudebním salónku je vystaveno harmonium, na které hrával Leoš Janáček, v Dámském pokoji můžete obdivovat úchvatný zlacený rokokový nábytkový set, nebo se nechte okouzlit výhledy na okolní Beskydy v našem vyhlídkovém Glorietu. Mezi další perličky frýdeckého zámku lze zařadit například kopii portrétu Lukrezie Panciatichi od Bronzina nebo bohatou štukovou výzdobu Baltazara Fontany.

Oproti tomu v nové interaktivní expozici Beskydy - příroda a lidé se návštěvník promění v toulavého turistu a vydá se na cestu z města do hor. Provázen tradičními řemesly a ukázkami lidské tvorby, přes odkazy průmyslového dědictví frýdeckých textilních továren, frýdlantských železáren, hamrů v podhůří Beskyd a za zvuků folklorních písní okolo zvonů dřevěných kostelů. Dále se touto cestou vydá do přírody mezi salaše, horské lesy i jeskyně, a to až k turistickým chatám na úpatí beskydských vrcholů.

Zdroj: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizaceZáří bude v Muzeu Beskyd nabito novými výstavami a kulturními akcemi. V sobotu 9. září se můžete těšit na druhý ročník Festiválku kávy na nádvoří frýdeckého zámku, v rámci kterého poputujete za vůní kávy ze všech koutů světa. Během akce se vám představí pražírny a kavárny z regionu, nebudou chybět ani sladké dobroty. O hudební doprovod se postará dynamické duo AV BLUES & SWING.

Ve čtvrtek 14. září společně zahájíme výstavu Beskyde, Beskyde, kdo po tobě 50 let ide? Výstava přiblíží největší chráněnou krajinnou oblast v České republice – CHKO Beskydy, která byla založena v roce 1973 a letos slaví 50leté výročí.

Neděle 17. září je skvělý tip na víkendový výlet. Zveme vás na tradiční Dny evropského dědictví, kdy budou stálé expozice a výstavy Muzea Beskyd zpřístupněny zdarma.

Hned následující den, v pondělí 18. září, zahájíme každoročně oblíbenou podzimní výstavu Živé houby v muzeu. Sběry z lesů předešlých dní za doprovodu mykologa představí houby jedlé, nejedlé i jedovaté. Vášniví milovníci hub a houbaření se zároveň mohou zúčastnit dvou mykologických exkurzí, které povede muzejní mykolog Ing. Jiří Lederer. V sobotu 9. září dopoledne se uskuteční exkurze údolím Černé Ostravice. Druhá exkurze se uskuteční dopoledne v sobotu 23. září v lese Rovňa u Zelinkovic.

Bohatou nabídku výstav doplníme ve středu 27. září vernisáží výstavy Tajemství muzejní knihovny. Studijní knihovna muzea disponuje svazky a publikacemi nejen autorů regionu a díly knihtiskařů, kteří působili v minulém století v našem městě. Poodhalíme tak společně všechna tajemství, která muzejní knihovna nabízí.

Ještě i během celého měsíce září a října můžete navštívit hrad Hukvaldy. Hrad je třetí největší hradní zříceninou v České republice a zároveň jednou z historických a turistických dominant v kraji. Během nadcházejících zářijových dnů se stane lákadlem i díky barevnému podzimu v hukvaldské oboře. Závěr měsíce v sobotu 23. září bude patřit Svatováclavským slavnostem, kdy tradiční slavnosti na hradě doplní ukázky šermu, vojenského ležení a potyček šermířů.

