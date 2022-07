Již zavedená kavárna v Ostravickém Dvorku se jménem PePe bakery&coffee si našla mnoho spokojených zákazníků. Udělat si čas na výbornou kávu a skvělý dezert je udělat si čas sám na sebe nebo na své přátele. Je to takové malé zastavení času a nabrání energie proto, abychom byli ještě úspěšnější. Když jste otevřeli první samostatnou kavárnu na vesnici, mnoho lidi vám prorokoval brzký neúspěch.

Foto: zadavatel inzerce

Vy jste se však dokázali za čtyři roky vypracovat na zavedený podnik, který si našel mnoho spokojených zákazníků z širokého okolí. Prozradíte našim čtenářům, jak se vám to podařilo?

Velká dřina, výborný produkt, kvalitní servis, neskutečné množství hodin práce, občas slzy a mnoho skvělých zákazníků, který nás vždy ženou kupředu.

Za tu dobu, co zde na Ostravici poskytujete své služby je to s kavárnami jako s houbami po dešti. Před dvěma lety se otevřela na horní Ostravici konkurenční kavárna a v loni další. Poškodilo vás to nějak? Přeběhli někteří zákazníci ke konkurenci?

Peter – Musíme uznat, že jsme se báli, jestli se uživí víc kaváren v tak malé obci jako Ostravice. Čas nám však ukázal, že všechny kavárny, které tady máme jsou něčím výjimečné a našli si svou klientelu. Každá konkurence je zdravá, posouvá nás.

Zdroj: zadavatel inzerce

Blíží se letní sezóna a čas svateb. Vím, že se také specializujete na svatební dorty a coffee cattering. Tyto vaše služby mají obrovský úspěch.

Petra - Objednávky na svatební termíny řešíme i rok předem. Velmi rychle se nám plní, a tak si na nezájem nemůžeme stěžovat. Každou zakázku řešíme individuálně, tedy na míru zákazníkovi. Nemáme problém zakomponovat do chuti dortu to, co mají nastávající manželé nejraději, ale nevyhýbáme se ani tradičním chutím. Právě svatební zakázky jsou sice nejnáročnější, ale pro nás zároveň nejkrásnější odvětví našich služeb. Těší nás, že můžeme být díky naší práce součástí tak významných okamžiků.

Vaše dorty a zákusky chutnají zkrátka jinak. Jsou lehké nadýchané a nejsou příliš sladké. Myslíte, že právě to vás odlišuje od konkurence?

Petra - Již od dětství sladké chuti nepatřily k mým nejoblíbenějším. Právě proto je možná vnímám jinak. Nemyslím si, že cukr by měl ostatní suroviny zastínit. Babička mi vždy říkala: když jsem tam nic špatného nedala, tak to přece musí být dobré. Tehdy jsem si ještě nedokázala uvědomit, jak důležitá pro mne tato jednoduchá věta bude. Kvalitní a čerstvá surovina je zkrátka základ a hned za tím je péče, s jakou svou práci dělám.

Vyrábíte i dorty pro různé oslavy včetně dětských narozenin s různými postavičkami a pohádkovými hrdiny. Jaký dort byl pro vás nejnáročnější?

Petra - Ano, zakázkových dortů vyrobíme opravdu mnoho. Myslím, že nejnáročnější byl určitě můj první dort vůbec. Pamatuji si, kolik času stál, a nakonec opravdu nevypadal dle představ. Jelikož nejsem vyučená cukrářka, musela jsem na spoustu věcí přijít sama. Jsem ráda, že dnes už můžu na tuto dobu jen vzpomínat. Jak se takové dorty u vás objednávají? A hlavně jak dlouho dopředu si musí zákazník dort objednat? Petra - Dorty je možné objednat telefonicky nebo osobně u nás v kavárně, kde dokážeme se zákazníky probrat veškeré možnosti. S termíny je to různé. Momentálně již máme svatební sezónu, a tak máme některé data obsazené již od loňského roku. Někdy však může mít zákazník štěstí a stačí objednávka i dva týdny předem. Vždy samozřejmě záleží na náročnosti.

Co byste doporučil ženám, které si u vás udělají přátelské setkání. Jaký drink byste jim namíchal a jaký by k tomu byl nejlepší dezert?

Peter - Určitě by jsem začal kávou. Pracujeme s výběrovými kávami, které mají původ, víme, kdo je vypěstoval a kdo nám je upražil. Následně je to vitrína, kde si hosté vyberou zákusek, který jim nejvíce sedí. Jestli bych měl namíchat něco dámám, určitě bych jim představil naše nové Gin-Tonic menu, které obsahuje mnoho různých variací.

Zdroj: zadavatel inzerce

Věřím, že dámy budou spokojené. Máte nějaký tip i pro muže? Nějaký drink, který si musí u vás chlapi ochutnat?

Peter – Jednoznačně Pivo! Na pivo si hodně potrpím, proto jsem se toho roku přebojoval do finála soutěže Master Bartender v Plzni. V soutěži zvítězili ti nejlepší, ale dostat se do top 15 výčepných v Česku a k tomu s kavárnou je pro mě ohromný úspěch. Čepujeme Pilsner Urquell, o který se poctivo staráme, sanitujeme pivní potrubí, ručně myjeme sklo, a hlavně pivo čepujeme na hladinku. Tento styl čepovaní dává pivu jemnou pěnu a plnou chuť.

V nabídce máte mnoho druhů výborných káv. Máte v nabídce i nějakou speciální kávu, která v horkých dnech ochladí, povzbudí a k tomu bude chutnat jinak?

Peter - Coldbrew bych doporučil každému hostovi, který chce osvěžující kávu. Je to káva, která se filtruje 12 hodin studenou maceraci /luhováním/. Chuť je velmi silná, jemně ovocná s čokoládovým dojezdem. Samozřejmě může chutnat i úplně jinak, záleží, z jaké kávy coldbrew připravíme.

U vás v kavárně provozujete i příjemné večery v podobě různých ochutnávek vín, rumů nebo přednášek. Chystá se v brzké době něco podobného?

Peter - Začala nám letní sezóna, která je pro nás logisticky náročná. Degustace a cestovatelské přednášky nám opět začnou až po ní. Jestli byste se chtěli nějaké akce účastnit, určitě doporučuji sledovat Facebook a Instagram PePe bakery coffee, tam vždy najdete aktuální informace.

Chcete něco vzkázat čtenářů deníku. fm? Chcete je na něco pozvat nebo doporučit?

Peter – Stavte se u nás cestou z hor, nebo si jenom tak přijďte udělat radost kvalitní kávou a dezertem. Všichni jste vítáni.

Těšíme se na Vás! PEter&PEtra a tým PePe bakery coffee.

