Už čtvrt století sem za zábavou jezdí rodiny s dětmi nejen z ČR, ale i zahraničí. Liberecké CENTRUM BABYLON je rájem především pro rodiny s dětmi, ale i oázou relaxace pro mladé páry či seniory.

Foto: CENTRUM BABYLON, a.s.

Příběh odvážného plánu a úspěchu

Celý areál vznikl v roce 1998 přestavbou bývalé textilní továrny Hedva o rozloze více než 30 000 m2. Postupem času byla budována střediska zábavy (Lunapark, Bowling, Aquapark, iQPARK, Laser Game, Funpark, …), nákupní městečko, gastro provozy, kongresové centrum, čtyřhvězdičkový hotel a wellness centrum. Vznikl tak unikátní projekt, jenž ve své době neměl obdoby, spojující pod jednou střechou zábavu, pohodlí a odpočinek – opravdová „továrna na zážitky“ pro malé i velké.

Fenomén Babylon

CENTRUM BABYLON se stalo dalším symbolem Liberce a sjíždí se sem hosté z celé republiky i ze zahraniční. Z toho důvodu se areál rozšířil také o WELLNESS HOTEL BABYLON. Ten nabízí především rodinám s dětmi v rámci ubytování balíček doslova nabitý zábavou. Obsahuje totiž neomezené vstupy do Aquaparku, Funparku, Lunaparku, iQPARKU, iQLANDIE, zrcadlového Labyrintu a dokonce i do liberecké ZOO. Pro ty, kteří upřednostňují odpočinkový pobyt, je zase jako stvořený balíček s neomezeným přístupem do rozsáhlého Wellness centra.

Proměny a plány

Ani dnes Babylon nezůstává pozadu a nadále se snaží zvelebovat své prostory. Spolupracuje se studiem Artklasik, které je autorem originální steampunkové výzdoby především v Aquaparku a neustále se rozrůstající dekorace u vstupu do zábavní části Centra. Současně probíhá modernizace hotelových pokojů a apartmánů a v nejbližších letech se plánuje i rekonstrukce a přeměna Lunaparku.

V listopadu se slaví

CENTRUM BABYLON se chystá své půlkulatiny patřičně oslavit a nadělit dárky svým návštěvníkům. Od 1. do 25. listopadu koupíte na pokladnách Centra vstupenky s výroční 25% slevou. Pro Aquapark vznikla speciální narozeninová Laser Show o kosmické lásce a na děti hostů Wellness Hotelu čeká malá pozornost. Historii Centra pak připomene výstava historických fotografií ve foyer Královské zahrady.

Zdroj: Zadavatel inzerce

Více informací naleznete na www.hotelbabylon.cz a www.centrumbabylon.cz

Zdroj: CENTRUM BABYLON, a.s.