Již v sobotu 9. září odstartuje 25. ročník dvoudenní přehlídky volnočasových aktivit pro děti a mládež BAMBIFEST. Akce se, již tradičně, bude konat na louce u Koliby v Bělském lese v Ostravě.

Kromě prezentace zájmových kroužků ve stáncích nebude chybět pódium, na kterém se představí místní zpěváci, taneční skupiny či sportovní kluby. BAMBIFEST umožňuje dětem a mládeži vybrat si pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu. Navíc v sobotu můžou návštěvníci přijet historickou tramvají. Přijďte, zeptejte se skutečných vedoucích a vyberte dětem aktivitu, která je opravdu baví. Vstup je zdarma.

Druhý zářijový víkend bude v Bělském lese znít dětský smích, hudba, ale také hasičská houkačka. BAMBIFEST můžete navštívit v sobotu od 10 do 19 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin a zjistit, jaké možnosti mají děti na Ostravsku, a že je zde rozmanitý výběr! Návštěvníci si mohou vyzkoušet uzlování u vodáků, resuscitaci na figuríně, ale také kuželky, parkour, tanec, bojové sporty a další, a to u 25 organizací, které se sportu s dětmi věnují. Nebudou chybět dobrovolní hasiči z Ostravy – Zábřehu s ukázkou své techniky.

A až si budete chtít trochu odpočinout od fyzických aktivit, zamiřte ke stánkům organizací předvádějící pokusy, které si pro vás připravili děti a jejich lektoři. Prezentovat se budou také turisticky zaměřené oddíly. Letošní program na pódiu bude pestrý na zpěváky, můžete si poslechnout Dětské sborové studio Ostrava – Jih, hru na bubny v podání skupiny Rytmy, mladé nadějné zpěvačky Izabelu Jati nebo Kateřinu Lebedovou ze Superstar a zpěváky z Pop Academy. Sobotní program završí kapela Tomáš Adámek & ToMášJedno a po ní Cyklosvětluška – charitativní nesoutěžní cyklojízda a pěší chůze – rozsvítí Bělský les.

Dále na BAMBIFESTu proběhne ukázka zásahů hipologů a kynologů Městské policie Ostrava a pro děti zde samozřejmě nebude chybět velký skákací hrad a bungee trampolíny.

Za dva festivalové dny se na BAMBIFESTu představí 42 organizací naplňujících volný čas dětí a mládeže, mnoho zpěváků a několik dalších partnerských organizací, které si také připravily pestrý program pro děti.

„Pro děti, které splní pár zábavných úkolů při vybírání kroužků a získají razítka do Bambipasu, máme připravené lákavé odměny“, lákají organizátoři festivalu. A jak BAMBIpas získat? Stačí si ho vyzvednout v informačním stánku na místě.

Festival BAMBIFEST je pořádán Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s. ve spolupráci s městským obvodem Ostrava – Jih, statutárním městem Ostrava, Moravskoslezským krajem a dalšími partnery, bez kterých by BAMBIFEST nevznikl.

Další informace je možné získat na webu ostrava.bambifest.cz

