Útočná síla ostravských fotbalistů před vlastním publikem roste zápas od zápasu, čísla to dokládají!

Foto: FC Baník

Baník Ostrava na domácím hřišti baví, atraktivita jeho vystoupení na městském stadionu roste doslova zápas od zápasu! V této sezoně zatím jednoznačně platí, že každý další domácí zápas Baníku je atraktivnější, než ten předchozí! Připomeňme, že naposledy porazil Baník doma Zlín vysoko 5:1! Čeho všeho se tedy mohou dočkat diváci, kteří zavítají na utkání Baníku s Pardubicemi, které se hraje 7.října v 18 hodin na městském stadionu?

Vstupenky na utkání zde: https://www.ticketlive.cz/cs/event/fc-banik-ostrava-fk-pardubice-07-10-2023/Z25GB

To, co Baník na začátku sezony avizoval, také plní. Klub předpokládal, že nově složený tým s mnoha posilami bude potřebovat čas na sehrání. A že progres bude postupný, ale také zjevný. Přesně to se děje, zejména v domácích ligových zápasech!

Po úvodní domácí bezbrankové remíze se Slováckem, kdy Baník vyslal osm střeleckých pokusů a tři z nich mířily na branku, přišlo první domácí vítězné utkání Ostravanů proti Hradci Králové. Útočné statistiky šly nahoru ve všech směrech. Dva góly proti žádnému z prvního zápasu, už čtrnáct střeleckých pokusů, šest z nich na branku!

Zdroj: Youtube

Ještě více střeleckých pokusů Baníku, konkrétně šestnáct, čítal další domácí vítězný duel proti Českým Budějovicím (2:0), v utkání s Mladou Boleslaví zakončili baníkovci své zápasové akce dokonce osmnácti ranami.

„Věřím, že na předchozí domácí zápasy navážeme a proti Zlínu tu tendenci potvrdíme,“ říkal trenér Pavel Hapal před domácím utkáním se Zlínem. A v něm spustil Baník hotovou kanonádu. Hned pětadvacetkrát se totiž hráči Baníku odhodlali ke střele a branku trefili v plných jedenácti případech. Přesných střel bylo tedy o tři více než všech střeleckých pokusů dohromady v prvním utkání proti Slovácku. Konečný výsledek 5:1 byl už jen logickým vyústěním obrovské ofenzivní převahy Baníku.

Do ochozů přišlo téměř osm tisíc diváků, nejvíce za poslední čtyři domácí zápasy a Baník se po tomto utkání stal lídrem ligové tabulky složené z domácích utkání!

Otázka zní, proč by měl Baník v nejbližším domácím utkání ze své atraktivní a stále se zlepšující domácí hry slevit?

Vstupenky na sobotní duel s Pardubicemi si okamžitě pořiďte zde: https://www.ticketlive.cz/cs/event/fc-banik-ostrava-fk-pardubice-07-10-2023/Z25GB