Slezané v neděli přivítají Viktorii, klub znovu připraví bohatou foodzónu a chystá překvapení.

Foto: FC Baník

Stále vzhůru stoupá Baník Ostrava v tabulce domácí návštěvnosti. Už nyní patří v tomto ohledu mezi nejlepší kluby FORTUNA:LIGY, v pořadí domácí návštěvnosti patří Baníku aktuálně čtvrtá příčka těsně za třetí Plzní. Slezané chtějí tento trend potvrdit také v neděli 3. prosince, kdy na městském stadionu od 15 hodin hostí právě plzeňskou Viktorii. Marketingový šéf Baníku Matěj Šturala naznačuje, že klub se snaží zajistit fanouškům jedno velké speciální překvapení. Ostravané chtějí v tabulce domácí návštěvnosti ideálně už v neděli poskočit na bronzovou příčku.

Zdroj: FC Baník

Stále lepší výkony, atraktivní herní projev, ale také stále se lepšící doprovodný program včetně skvělé a bohaté food zóny. To všechno jsou okolnosti, které vábí do ochozů stadionu stále více fanoušků. Na utkání se Spartou by jich podle rychlosti, jakou lístky zmizely, přišlo dost možná přes dvacet tisíc, možná ještě víc, kdyby to kapacita stadionu umožňovala.

Zdroj: FC Baník

„Očekáváme, že také utkání s Plzní přiláká velké množství fanoušků, vstupenky už jsou ostatně v prodeji a znatelně ubývají,“ uvedl Matěj Šturala, marketingový a PR ředitel Baníku Ostrava, který garantuje, že také na utkání s Plzní se fanouškům vyplatí přijít s výrazným časovým předstihem, protože bude znovu připravena bohatá foodzóna plná rozmanitých jídel. „Znovu budeme stadion otevírat dříve než hodinu před zápasem, znovu fanouškům nabídneme hotový festival pokrmů, včetně dalšího doprovodného programu,“ pokračuje Matěj Šturala s tím, že Baník se pokouší zajistit pro doprovodný program jednoho zvlášť interesantního hosta. „Jsem samozřejmě ve velkém pokušení to prozradit, ale nemůžu, protože jednání zatím nejsou u konce a není zatím jisté, jestli se nám to podaří. Pokud ano, samozřejmě to fanouškům prostřednictvím klubových kanálů okamžitě řekneme,“ uvedl na konci minulého týdne Matěj Šturala, jenž věří, že po utkání s Plzní se Baník v tabulce domácí návštěvnosti posune o další příčku výš, tedy už na třetí pozici.

Zdroj: FC Baník

Zdroj: FC Baník