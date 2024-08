Zlaté slunce, barevné lesy: babí léto je tu. Ideální čas pro aktivní turisty i milovníky odpočinku. A také pro labužníky, protože je čas vinobraní.

Rujána: Podzimní křídové útesy v parku Nationalpark Jasmund | Foto: © Adobe Stock/textag

Bylo by nespravedlivé označovat podzim za mimosezónu: je sice chladnější, ale o to barevnější a podnětnější. Lesy hýří barvami, je to zlaté období, kdy je pobyt venku velmi příjemný. Když už není takové horko, nastává čas aktivní dovolené, sklizně a vinobraní. A také odpočinku a relaxace.

Barevné lesy: Krása babího léta

Listy stromů začínají zářit těmi nejkrásnějšími odstíny žluté, oranžové a červené, pak se snášejí k zemi a lesní cesty se mění v mozaiku. A ta vůně…

Babí léto, známé také jako indiánské léto, si můžete užít na mnoha místech Německa – od národního parku Jasmund na Rujáně na severovýchodě země, kde bukové lesy rostou v blízkosti proslulých křídových skal, až po Hochschwarzwald na jihozápadě či v dalších pohořích. Jedním z horkých tipů v chladném podzimu je Spessart, největší souvislý smíšený les rozprostírající se mezi Bavorskem a Hesenskem.

Vyhlídka z vrcholu Bastei na podzimZdroj: © lookphotos/olafprotze

Také údolí řeky Eder v severním Hesensku hýří barvami, málokde v Evropě je tolik buků na jednom místě. Část národního parku Kellerwald-Edersee je se svými bukovými lesy zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Skvělá je třeba pralesní stezka, z níž se otevírá výhled na jezero Edersee, ležící po ránu v tajemné podzimní mlze. Takže – vyrazte na túru brzy!

Miltenberg: Pohled na městoZdroj: © Tourismusverband Spessart-Mainland e.V./Holger Leue

Putování za sklenkou vína: podzimní vinobraní v Německu

Vedle Bádenska, Porýní a Franků patří Falc k nejlepším vinařským oblastem Německa. Na zdejších půdách se rodí vynikající vína. A podzim je časem sklizně hroznů, která se často slaví slavnostmi vinobraní.

Německo má třináct takzvaných jakostních vinařských oblastí, z nichž většina se nachází na jihozápadě. Sasko je jednou z nejmenších. Saská vinařská stezka vede v šesti denních etapách po 15 až 18 kilometrech podél Labe přes Drážďany k nejkrásnějším vinicím a vyhlídkovým místům a po cestě je mnoho příležitostí na sklenku skvělého zlatého ryzlinku – ve vinných sklepech, útulných vinárnách nebo "Straußenwirtschaften". Jedná se o dočasné hospůdky na vinařských usedlostech, kde vinaři podávají svá vlastní vína. V závislosti na regionu se někdy označují také jako "Besenschänken" nebo "Häckerwirtschaften".

Bremm: Vinohrady na podzim s kostelem a řekou MoselouZdroj: © Adobe Stock/Jan

Nejstrmější vinice lemují Moselu mezi Koblencem a Trevírem, včetně té nejstrmější v celé Evropě: Calmont u Bremm na známém ohybu Mosely, kde se zdá, že dvě jednotlivé vinice jsou téměř přilepeny k hoře. Ti, kdo vystoupají na Calmont k vrcholovému kříži, si mohou vychutnat fantastický výhled – na zlatou barvu vinic, Moselu a zříceniny kláštera Stuben.

Tip navíc: I Němci chodí na houby

I výlety do města lze snadno spojit s houbařskou vášní. Například v blízkosti hlavního města Saska se nachází Drážďanské vřesoviště. Skvělou houbařskou oblastí je také městský les v Heidelbergu, stejně jako berlínský Grunewald nebo Spandauer Forst. To je jen pár příkladů z mnoha.

Zdroj: www.germany.travel