V Plzni začal oblíbený festival sportu a pohybu Sportmanie. Opět nabízí multifunkční sportoviště, kde se vyřádí děti, dospělí a všichni milovníci pohybu. Speciálně vás zveme na Den s třetím městským obvodem, který se uskuteční v sobotu 19. srpna.

Hlavním lákadlem dne s MO Plzeň 3 na Sportmanii bude Barevný běh | Foto: MO Plzeň 3

„Hlavním tahákem našeho dne je určitě Barevný běh, který pořádá spolek Rozběháme Česko. Odstartuje v 15.00 hodin,“ zve Plzeňany starosta MO Plzeň 3 David Procházka. Děti i dospělí si budu moci odpočinout u sledování speciálních představení divadla Špalíček. To zde zahraje pohádky Červená Karkulka, Čertovy nevěsty a O malinové studánce.

„Stejně jako každý den, i tato sobota nabídne několik desítek sportovních stanovišť, kde si kromě tradičních sportů pod vedením instruktorů můžete zkusit i něco jiného, například dodgeball, šerm nebo podvodní hokej,“ jmenuje 1. místostarosta Trojky Pavel Šrámek. Program se na jednotlivých stanovištích každé tři dny obměňuje, pohlídejte si proto, ať vám váš oblíbený sport neuteče.

„Po sportovním výkonu si můžete odpočinout na některé z mnoha přednášek, sportovních ukázek nebo si dojít pro autogram od svého oblíbeného sportovce. 19. srpna se budou podepisovat házenkářky z DHC Plzeň,“ říká místostarosta Ladislav Nový.

Házenou si budou moci zahrát i návštěvníci, a to rovnou s vedením Trojky, které se hodlá postavit do brány. „Střelci nás šetřit nemusí, ale samozřejmě to bude věkově odstupňované, děti mohou s míčem blíž a dospělé pustíme raději až z větší vzdálenosti,“ vysvětluje s úsměvem místostarosta Ondřej Ženíšek.

Velkými taháky mezi sportovními stanovišti bude po všechny dny vodní skluzavka, fotbalová aréna, lanový park, bodyzorbing, podvodní hokej a autodráha CARRERA.