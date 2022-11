Nedávno dokončený rezidenční komplex Barrandez-vous se stal vyhledávaným pražským projektem díky spojení unikátního konceptu zeleně a moderní architektury.

Barrandez-vous opět boduje mezi nejlepšími projekty v ČR | Foto: Barrandez-vous

Nyní jeho kvalita neunikla ani pozornosti odborné poroty a již po čtvrté získávají realizované stavby developerské skupiny Top Estates ocenění v soutěži Best of Realty. V letošním 24. ročníku s originálním pražským projektem Barrandez-vous dokonce hned dvě. Bronzovou medaili od odborné poroty v kategorii Rezidenční stavby většího rozsahu a na stejnou příčku jej vyneslo také hlasování čtenářů. Pro developera je to celkově již desáté ocenění realizovaných projektů.

Celý koncept projektu Barrandez-vous je založený na vysokém standardu bytových jednotek a výrazném propojení s přírodou s možností přátelských setkávání, od rozlehlého parku, velkorysých teras až po zahrady s dostatkem prostoru pro relaxaci v soukromí. Dva bytové domy v originálním tvaru vyrostly v oblíbené lokalitě Barrandova, s výhledy na panorama města i do okolní přírody, v pěší vzdálenosti k přírodní rezervaci Prokopské údolí a rychlým spojením do centra Prahy. Projekt byl dokončen v létě letošního roku a noví majitelé se začínají postupně stěhovat do svých bytů, jejichž vysoký uživatelský komfort v interiérech zajišťují především kvalitní materiály od hliníkových velkoformátových oken až po dřevěné podlahy. Aktuálně je prodáno kolem 90% bytových jednotek.

Zdroj: Barrandez-vous

Autory architektonického návrhu jsou Erika a Vladimír Vašutovi z Under-construction architects a Ferdinand Leffler z Atelieru Flera, na projektu spolupracovali také Machar Teichman architects a Atelier Habina. Na slavnostním galavečeru ve Foru Karlín, kde proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže Best of realty 2022, převzali cenu za 3. místo v kategorii Rezidenční projekty většího rozsahu, zakladatelé developerské společnosti Top Estates, Petr Teplý a Dušan Dvořák.

Zdroj: Top Estates

“Jsme šťastní, že jsme opět uspěli na těchto českých realitních Oskarech a vážíme si i všech předchozích ocenění, spolupráce s architekty a celého našeho týmu. Dodnes si v myšlenkách nesu příběh ze začátků tohoto projektu, jak jsme pozemky kupovali od tří dam, které vzpomínaly, jak tady trávily dětství a na budoucnosti tohoto místa jim velmi záleželo. Mezitím se odehrála spousta událostí i změn a dnes se celý příběh Barrandez-vous skvěle uzavírá realizací originální stavby i tímto prestižním oceněním,” říká Dušan Dvořák, zakladatel Top Estates.

Zdroj: Top Estates

“Projekt Barrandez-vous se stal od začátku naší srdcovou záležitostí pro svoji hravost a originalitu. Máme proto radost, že nejen historický odkaz místa jsme mohli přenést z myšlenek do realizace a zanechat zde i pro další generace moderní rezidenční architekturu s velkým novým parkem a množstvím zeleně, ale především kvalitní bydlení, které svým uživatelům přinese do života vysoký komfort. My sami v našich projektech nebydlíme jen virtuálně v průběhu celého procesu, ale často v nich byty vlastníme a žijeme tak s projekty rádi dál,” doplňuje Petr Teplý, zakladatel Top Estates.

Zdroj: Top Estates

Skupina Top Estates Group se zaměřuje na prémiový rezidenční development a polyfunkční projekty. Její součástí je jak developerská, tak stavební firma, působí v Praze, Brně a Bratislavě.

Partneři Top Estates v rámci Top Estates Holding realizovali projekty Barrandovská́ zahrada, Truhlárna, Milhouse, Sakura a Bleriot, dokončen je aktuálně projekt Barrandez-vous, na Slovensku se blíží k výstavbě rezidenční komplex Portum Towers a v Brně projekty Woko a Nová Myslivna. Mezi dosud nejúspěšnější projekty patří Sakura s několika oceněními. Byla první́ rezidencí v Česku pracující́ s principem visutých zahrad a pro rok 2020 byla nominována mezi čtyři finalisty unikátních staveb světa kategorie Residential projects, v rámci největší světové architektonické soutěže WAN Awards. Projekt Truhlárna se stal vítězem v kategorii Rezidenční projekty menšího rozsahu soutěže Best of Realty 2018 a prvenství v roce 2019 obhájil také projekt Barrandovská́ zahrada. Projekt Bleriot získal letos Českou cenu za architekturu, právě dokončený projekt Barrandez-vous v loňském roce zvítězil v kategorii veřejnosti jako nejlepší Realitní projekt roku 2021 v celé ČR a letos získal ocenění odborné poroty - 3.místo v Best of Realty 2022.