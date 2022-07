Před několika dny byl zahájen prodej poslední etapy, ve které se nově objevily byty s terasami a soukromými zahradami. Projekt Barrandez-vous, který se v letošním roce stal absolutním vítězem Realitního projektu roku 2021 v ČR v hlasování veřejnosti, bude během pár týdnů zkolaudován a noví majitelé se mohou nastěhovat již na podzim letošního roku.

Barrandez-vous se blíží dokončení a spouští poslední etapu prodeje | Foto: Projekt Barrandez-vous a.s.

V rezidenčním komplexu Barrandez-vous se 169 bytovými jednotkami jsou aktuálně prodány všechny byty z první etapy. S nabídkou exkluzivních bytů se soukromými zahradami a terasami však developerská společnost Top Estates přichází až nyní, ve fázi těsně před dokončením, kdy je zřejmé, že nemusí díky celkové nestabilitě stavebního trhu přistoupit k navýšení cen ani posunům v harmonogramu a stavba bude během pár týdnů zkolaudována.

Rezidenční komplex Barrandez-vous vznikl v unikátní lokalitě Barrandova, v blízkosti přírodní rezervace Prokopské údolí a zároveň s rychlým spojením do centra Prahy. Vysoká kvalita zpracování objektu i standardů bytových jednotek nastavuje nový trend prémiových developerských projektů. Architektonické zpracování obou bytových domů, soukromých zahrad i nového rozlehlého parku je založeno na výrazném propojení s přírodou, neboť stále více klientů upřednostňuje možnost vlastních zahrad či velkorysých teras, které poskytují prostor pro relaxaci a přátelská setkávání, stejně jako park ve vnitrobloku, který bude přístupný i všem obyvatelům v okolí.

“V běžném životě nemáme vždy kolem sebe okolí a stavby, které v nás vyvolávají příjemné emoce, ale pohled do zeleně či na oblohu je skvělý vždy a nikdy se neopakuje. Při pobytu venku, ať už v parku, na terase či zahradě si však tento luxus můžeme dopřát všichni. Pro mě je to zároveň jeden z nejsilnějších elementů v projektu s nikdy nekončící podívanou, kterou nám bezpečný pobyt pod širým nebem může nabídnout. A to se myslím v projektu Barrandez-vous skvěle podařilo,” říká Petr Teplý, společník Top Estates Group.

Krajinnou architekturu přilehlých zahrad a parku ve vnitrobloku zpracoval Atelier Flera, který se nyní podílí i na jeho realizaci. Součástí plánu je piknikové místo a relaxační zóny, venkovní prostranství doplnil i amfiteátr s dřevěnými schodišťovými stupni.

"V projektu Barrandez-vous jsme se snažili přenést zážitek z pohledu na zeleň a do přírody přímo na dotek každému obyvateli, až před dveře obývacích pokojů, ať už v podobě zahrad, parku či lodžií jednotlivých bytů. Zahrady i okolní příroda se mění nejen během roku, ale i v průběhu celého dne. Díky slunci, stínům i večernímu osvětlení nám dokáže dopřát různé nálady a atmosféry. A nikdy není stejná. Probouzí se a usíná. Roste a zaniká. Takovou podívanou vám interiér bytu nikdy nedokáže nabídnout”, říká Ferdinand Leffler, krajinný architekt Ateliéru Flera.

“Přál bych všem budoucím rezidentům Barrandez-vous, aby se pro ně chvíle strávené v parku či zahradách staly příjemnou součástí jejich životů. Ať už budou sloužit pro relaxaci a klid či okamžiky s rodinou, přáteli nebo obklopeni svými psími kamarády. Zkrátka přesně tak, jak si každý představujeme ideální pohodu doma nebo při pobytu venku a svobodní v každém pohybu”, říká Dušan Dvořák, druhý společník Top Estates Group.

O skupině Top Estates Group:



Skupina Top Estates Group se zaměřuje na prémiový rezidenční development a polyfunkční projekty. Její součástí je jak developerská, tak stavební firma. Působí v Praze, Brně a Bratislavě a aktivně připravuje rozvoj projektů v hodnotě přes 9,5 miliardy Kč, které by měly nabídnout několik desítek tisíc kancelářských a retailových ploch a přes tisíc bytů.



Partneři Top Estates v rámci Top Estates Holding realizovali projekty Barrandovská́ zahrada, Truhlárna, Milhouse, Sakura a Bleriot, ve výstavbě je aktuálně projekt Barrandez-vous, na Slovensku připravuje rezidenční komplex Portum Towers a v Brně projekty Woko a Nová Myslivna. Mezi dosud nejúspěšnější projekty patří Sakura. Byla první́ rezidencí v Česku pracující́ s principem visutých zahrad a pro rok 2020 byla nominována mezi čtyři finalisty unikátních staveb světa kategorie Future Projects – Residential, v rámci největší světové architektonické soutěže WAN Awards. Projekt Truhlárna se stal vítězem v kategorii Rezidenční projekty menšího rozsahu soutěže Best of Realty 2018 a prvenství v roce 2019 obhájil také projekt Barrandovská́ zahrada. Právě dokončovaný projekt Barrandez-vous v loňském roce zvítězil v kategorii veřejnosti jako nejlepší Realitní projekt roku 2021 vcelé ČR. Společnost Top Estates Group se zaměřuje nejen na moderní architekturu, design a kvalitní bydlení, ale také na inovativní a ekologická řešení.

Více informací naleznete na:

www.barrandez-vous.cz

https://www.topestates.cz/