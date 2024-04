Chcete-li letos na jaře oživit vaše outfity neotřelým doplňkem, zkuste se podívat na trendy batohy od značky Guess. Tyto kousky v sobě snoubí nadčasovost, eleganci i funkčnost. Na následujících řádcích se na jednotlivé modely Guess batohů podíváme pěkně zblízka. Také si prozradíme, s čím je kombinovat, aby byl nás outfit dokonalý.

Foto: Envato

Proč letos zvolit do outfitů stylový batoh od značky Guess?

Dámské batohy od výrobce Guess mají mnoho předností. Nosit je mohou dívky a ženy všech věkových kategorií. Batohy od značky Guess lehce zařadíte do městských, ale i do společenských a do sportovně laděných outfitů. Batohy Guess pro dámy mají vždy nadčasový design a jsou precizně zpracované do posledního malého detailu. Švy na batozích Guess jsou pokaždé precizně zarovnané. Barva a potisky se z batohů Guess neodírají. Vše drží, jak má. Batohy Guess jsou tedy zárukou prvotřídní kvality a nadčasového designu. Není tak divu, že si tyto kousky od americké značky oblíbily dámy a slečny po celém světě. Batohy Guess na Answear.cz si jistě zamilujete i vy! Vybírat si je tu můžete v nejrůznějších trendy barvách. O těch se dozvíte více níže. Proto čtěte dále a pojďte se inspirovat společně s námi.

Jaké trendy barvy mohou mít oblíbené batohy Guess v letošní kolekci jaro/léto?

Letos na jaře a v létě mohou ženy a dívky nosit módní batohy Guess v přírodních nebo v pastelových barvách. Oříškový, krémový i světle žlutý dámský batoh Guess tak bude dobrou volbou. Vsadit můžete samozřejmě i na černou nebo na bílou klasiku. To jsou totiž barvy univerzální, které z módy nevychází. Černý a sněhový batoh Guess mohou dámy vkusně sladit i s pestrobarevným oblečením nebo s oděvy se vzory a s motivy. In budou pro letošek ty abstraktní a květinové. Trendy budou však i klasické proužky a kostky. Vzory a motivy se mohou objevit také na batozích Guess. Tašky a batohy Guess jsou pak mnohdy zdobené i lesklými detaily. Ty snadno sladíte v jarním outfitu i se svými zlatými nebo se stříbrnými šperky.

Zdroj: Envato

S jakým módním oblečením a s kterými stylovými doplňky a botami letos nosit batohy Guess?

Batohy Guess mohou ženy sladit s celou řadou trendy oděvů a doplňků. In budou letos dámské džíny s vysokým pasem a s rozšířenou nohavicí. Chybu neuděláte ani s tzv. mom riflemi. V kurzu budou dále trička s potiskem, která s batohy Guess vyčarují dokonalý outfit do města. Dámy pak mohou batohy Guess nosit i v kombinaci s mladistvými sneakersy. ty mohou mít mnoho podob. Trendy budou kousky v nízké a také v kotníkové podobě. Opravdovým hitem sezóny však budou bílé dámské sneakers na vyšší a robustní platformě. Volit můžete i kousky s potiskem. Ke dámským batohům Guess můžete nosit i kožené sandály na klínku nebo moderní espadrilky. In budou i dámské mokasíny. S těmi doladíte každý společenský nebo pracovní outfit. Hledáte-li něco originálního, máme pro vás tip. Móda Marc O'Polo v kombinaci s batohem Guess bude vždy tzv. sázka na jistotu. Zkuste tedy zabrousit i do kolekce další zmíněné značky a užijte si různorodé možnosti. Móda by měla odrážet váš charakter, jen je třeba najít si k tomu ty správné módní kousky.