Desátý ročník plzeňského „oktoberfestu“

Festival Treffpunkt, letos již desáté tradiční bavorsko-české setkání u stylové hudby, dobrého pšeničného i plzeňského piva a chutného jídla, se uskuteční poslední aprílový víkend: 25.-27. dubna 2024 ve vyzdobené hale a nově i na nádvoří DEPO2015. Po tři dny – čtvrteční a páteční večer, a v sobotu po celý den – se návštěvníci dobře pobaví u českých a bavorských kapel i připraveného doprovodného programu. Pro velký zájem návštěvníků se oproti loňsku festival rozšíří do více prostor, přibydou výčepy i sezení a vznikne gastrozóna s obsluhou nabízející speciality bavorské, ale i české kuchyně. Novinkou je také možnost rezervovat si na jednotlivé večery stoly. Je to krok k většímu pohodlí návštěvníků. Vice informací na www.treffpunkt.cz.

Zahajovací večer třídenního česko-bavorského festivalu Treffpunkt odstartuje originální česká skupina MoveBreakers se svým nezaměnitelným mixem disca, funky, italského folkloru nebo i trapu, kterému říkají partybeat. Pětičlenná formace má na kontě 2 alba autorských skladeb a více než 200 koncertů po Evropě a ČR včetně předních hudebních festivalů. S Movebreakers si otěže atmosféry večera předají němečtí Bavarian Connection, 10 let vystupující kvartet napříč planetou. Mezi zářezy na muzikantské pažbě se jim vyjímají vystoupení na Oktoberfestech v Chicagu, Moskvě či na Srí Lance.

Páteční oslavy česko-bavorského přátelství se ponesou za tónů repertoáru české skupiny Steven's a německých Gletscherfetzer XXL. Karlovarští Steven's se navzdory poměrně krátké době své existence výrazně zapsali do povědomí posluchačů žánru blues rock. Jejich debutový singl můžete zaslechnout na Rádiu Beat, zvítězili v talentové soutěži mezinárodního festivalu Blues Alive a předskakovali nejedné hudební osobnosti žánru. Gletschenfetzer XXL se do DEPO2015 vracejí po roce, kdy na Treffpunktu sklidili velký úspěch se svým repertoárem od tradičních bavorských šlágrů a typického oberkraineru po rockové kousky.

Nejnabitější program z celého festivalu čeká návštěvníky v sobotu. Z dopoledne do odpoledne je provede Orchestr ZUŠ Bedřicha Smetany, následuje uskupení českých a bavorských hudebníků Greet from Street. Multižánrové hudební uskupení pocházející ze Středních Frank v Bavorsku. Na tamní hudební scéně působí, s drobnými přestávkami, již desátým rokem, přestože většina členů ještě nedosáhla ani třiceti let věku. Jejich prvním pódiem i zkušebnou jim byly norimberské ulice, kde je můžeme stále každoročně vidět jakožto jednu ze stálic a jednu z největších atrakcí mezinárodního festivalu “Bardentreffen”. Základním pilířem jejich hudby je rockový sound, který je však výrazně protkán prvky folku, soulu a funku. Na nádvoří industriální zóny DEPO2015 zajistí pravou bavorskou atmosféru uskupení Rüscherlwixxa, trio plnokrevných hudebníků z Bavorského lesa se svým folkovým repertoárem.

Podvečerní produkce se chopí mladé uskupení hudebníků Sidemen v čele se zpěvačkou Gaiou Anzari. Repertoár vystavěný tak, aby se zavděčil co nejširší skupině posluchačů, tedy od nestárnoucích klasik až po moderní rádiovky předvede skupina hudebníků, jenž navzdory útlému věku kypí zkušenostmi.

Hlavní hvězdou závěrečného dne festivalu je německá kapela Mädchenalarm, pětice zpívajících muzikantek s bubeníkem strhne posluchače k tanci bavorskými folkovými i popovými klasikami.

Všechny tři večery uzavírá v pozdních hodinách DJ Ladin se svým setem plným après-ski vypalovaček.

Pro milovníky nejen kvalitní hudby, ale také osvěžujícího piva je kromě nabídky českých a německých piv připravena široká škála dobrot ve stylu české a bavorské klasické kuchyně i doprovodný program. Pokud chtějí mít návštěvníci jistotu pohodlného usazení, je možné si na platformě goout.cz rezervovat na každý z večerů stoly.

Více informací včetně podrobného aktuálního programu naleznete na www.treffpunkt.cz