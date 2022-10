Většina z nás už někdy auto prodávala a ta druhá část minimálně slyšela nějaký „šťavnatý“ příběh vypovídající o nemilé zkušenosti s prodejem auta na vlastní pěst. Může to být cesta, jak dostat za své staré auto co nejvíce peněz, ale dá se očekávat velká investice času, energie i nervů s nejistým výsledkem. Český spotřebitel má ale od září tohoto roku další možnost, která je transparentní, zabere pár desítek minut a je bez závazku. Jak tedy prodat auto bez starostí?

Foto: Carvago

Kouzlo celého procesu je především v tom, že na rozdíl od inzerátu na největších inzertních portálech v Česku vás přihlášení do aukce nic nestojí, výsledek znáte do několika dní a hodinu po zveřejnění vám nebudou volat první bazary s tím, ať jim jedete předvést své auto na jejich prodejní plochu. To je také jeden z důvodů známé poznámky z inzertních serverů: Bazary nevolat!

Zdroj: Carvago

Jak na to?

Záhodno je před celým procesem auto umýt a uklidit. Důkaz, že má auto terénní schopnosti, nechte na recenzentech a bláto z karoserie raději smyjte. Pak už vám bude stačit velký technický průkaz a chytrý telefon či tablet. Usedněte do svého auta a na zařízení otevřete stránku Carvago.com. Vložte VIN svého vozu a zbytkem procesu vás stránka pohodlně provede, včetně návodu, jak nafotit interiér a exteriér auta. Očekávejte dotazy na nájezd kilometrů, pojistné události nebo třeba svítící kontrolky. Na vše odpovídejte podle skutečnosti. V případě, že se zadané údaje shodují s údaji z VIN kódu, můžete svůj automobil nabídnout do on-line aukce, bezplatně a bez závazku.

Zdroj: Carvago

Půl milionu poprvé, podruhé… prodáno!

Samotná aukce startuje dvakrát týdně, trvá celé tři pracovní dny a na jejím konci dostanete informaci o nejvyšší nabídce, která platí 48 hodin a vy tak máte klid si vše promyslet. V případě, že nejste s nejvyšší nabídkou spokojeni, jednoduše ji odmítnete a můžete vůz zkusit do aukce vložit znovu, nebo počkat. Je totiž běžné, že v pondělí nebude pro obchodníky vaše auto lákavé, ale v pátek již ano. Obchodníci s ojetinami totiž reagují na poptávku a stav svého skladu.

Pokud ovšem dostanete nabídku, se kterou jste spokojeni, nastává proces ověření technického stavu pro kupujícího. Po potvrzení nabízené částky budete kontaktováni společností Carvago a ta, po domluvě s vámi, vyšle k vašemu autu technika, který zpracuje technický report pro kupujícího. Pokud se i zde shoduje technická kontrola s informacemi vámi zadanými před aukcí – nic nebrání obchodu. Jako prodávající dostanete zprávu o tom, že technická kontrola dopadla bez výhrad, a zdali chcete skutečně automobil prodat. Po finálním potvrzení už zbývá jen převzetí vozu na vámi určeném místě a elektronická platba na základě kupní smlouvy ze strany společnosti Carvago.

Zdroj: Carvago

Jak to celé funguje

Carvago po spuštění aukce nabídne váš vůz více než 2000 obchodníků ze střední a západní Evropy. Ti anonymně přihazují částky, za které jsou ochotni vůz vykoupit. Jediným nákladem pro vás, jako prodávajícího, je platba za technickou kontrolu vašeho vozidla po potvrzení nejvyšší nabídky. Za technickou kontrolu u vás doma si Carvago účtuje 1.990 Kč. Tu hradíte pouze tehdy, rozhodnete-li se svůj vůz za nabídnutou částku prodat.

Transparentně. Bez nervů. Z pohodlí domova.

