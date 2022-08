Benešovská společnost BCS Automotive Interface ­Solutions s. r. o., která patří mezi významné mezinárodní výrobce plastových a kovových spínačů a elektronických modulů pro automobilový průmysl v různých modifikacích, slaví v letošním roce 30 let svého působení v Benešově!

BCS klade velký důraz na kvalitu odvedené práce a zákaznickou spokojenost. Je certifikovaným dodavatelem největších automobilek a splňuje náročné normy nejen při produkci výrobků, ale i v rámci ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Výrobky z benešovského závodu můžete najít zejména ve vozech značky Volkswagen, Audi, Škoda, Mercedes, Ford, Porsche, Bentley, Lamborghini, Renault a další.

V benešovském závodě a jeho výrobním provozu ve Zruči nad Sázavou pracuje v současné době více než 600 zaměstnanců, celý koncern BCS Automotive Interface Solutions má přes 3 600 zaměstnanců.

Z historie společnosti

Historie BCS Automotive Interface Solutions s. r. o. se v Benešově začala psát roku 1991, kdy bývalý podnik ČKD Polovodiče začal vyrábět pro americkou společnost TRW. O několik měsíců později, v roce 1992, se v rámci privatizace ČKD výroba pro TRW převedla pod společnost TAE a do Benešova přišly první výrobní linky z Německa. V roce 1993 TRW koupilo společnost TAE a v Benešově oficiálně vznikla firma TRW Autoelektronika, s.r.o.

V září 2015 došlo v historii TRW ke zlomové události, neboť společnost TRW byla koupena významnou německou společností ZF Fiedrichshafen AG. Z tohoto spojení vzešel globální gigant automobilového průmyslu se zhruba 140 000 zaměstnanci a závody po celém světě, včetně České republiky. Zřejmou výhodou této fúze byl minimální přesah produktů těchto firem. Zatímco ZF je významným dodavatelem systémů řízení, převodovek a komponentů pro šasi, doménou TRW byla především výroba autobrzd a bezpečnostních prvků.

ZF však krátce po převzetí společnosti TRW začalo pro část divize Active & Passive Safety Technology (konkrétně pro Body Control Systems, do níž patřil také benešovský a zručský výrobní závod) hledat nového vlastníka. Tím se v roce 2018 stala čínská miliardářka Grace Wang, která je jedním z vlastníků společnosti Luxshare Hongkong Limited, což je multiindustriální společnost, která působí v telekomunikačním, počítačovém, lékařském a automobilovém průmyslu.

Spojení se společností Luxshare je pro společnost BCS AIS výhodné v tom, že bude moci spotřební technologie nabídnout také svým zákazníkům v oblasti automobilového průmyslu. Společnost Luxshare se zavázala, že pomůže rozšířit a realizovat strategii společnosti BCS AIS tak, aby se stala globálním lídrem v oblasti řešení automobilového rozhraní. Poskytne jí přístup k novým zákazníkům a spotřebitelským technologiím pro automobilové aplikace a podpoří další růst společnosti tím, že poskytne potřebné zdroje.

Letos jsou to již 4 roky od vzniku BCS jakožto samostatné společnosti, nebyly to i vzhledem k pandemii Covid-19 lehké roky, probíhá nastavení nové firemní kultury založené na hodnotách a lidském chování, které vedení společnosti vyznává. BCS úspěšně navázalo také na své tradice a můžeme konstatovat, že to tu není jen o práci, ale přátelské prostředí nabízí i mnoho mimopracovních aktivit. Dříve se chodilo na kuželky a nordic walking, dnes je mezi zaměstnanci populární bowling a badminton, minimálně jednou za rok vyrážíme na zájezd do zahraničí, pořádáme sportovní turnaje, jezdíme do divadla či na vodu, některé z akcí jsou pořádány přímo společností, některé z akcí pořádají zaměstnanci a oslovují kolegy napříč odděleními. Pandemie Covid-19 nám tyto aktivity na určitý čas přerušila, ale nyní se vše snažíme vrátit zpět do režimu, na který jsme byli zvyklý do konce roku 2019.

Jaká atmosféra vládne v BCS?

BCS dbá na rozvoj zaměstnanců založený na jejich individuálních potřebách, což považujeme za důležitý prostředek pro udržení konkurenceschopnosti našeho podnikání. Z rozvojových aktivit stojí za zmínku zejména talentové a rozvojové programy, do kterých jsou vždy nominováni zaměstnanci, kteří mají zájem na sobě pracovat a rozvíjet se - jedná se např. o Akademii pro vedoucí pracovníky ve výrobě, Trainee programy pro absolventy, praxe pro studenty SŠ a VŠ, … Klademe velký důraz na adaptaci nových zaměstnanců v období prvních týdnů po nástupu do společnosti nebo při uvedení do nové funkce. Je pro nás důležité, aby na zvládnutí nové role nebyli nováčkové sami. Pro aktivní jedince, kteří jsou ochotni a schopni se neustále rozvíjet a udržovat si týmového ducha, nabízíme pak další pracovní příležitosti.

Práce ve společnosti je založena na týmové spolupráci všech zaměstnanců. Uvědomujeme si, že bez plynulé výměny informací mezi zaměstnanci a vedením společnosti a bez koordinace činností všech oddělení nemůže týmová spolupráce dobře fungovat. Radost z práce je základním předpokladem úspěšné profesionální dráhy. Věříme, že spokojený zaměstnanec může dlouhodobě odvádět dobrou práci. Chceme vytvářet zdravé prostředí, které podpoří zaměstnance při plnění cílů naší společnosti a zároveň je bude motivovat k dalšímu rozvoji. Mzdová politika je nastavena tak, aby podporovala dosažení celkové firemní strategie.

Rozšiřte náš tým a pomozte nám rozjet nové projekty!

Přísun nových projektů a technologií, které do Benešova a Zruče proudí, zvýšil naši poptávku zejména po technických pozicích, jako je technolog výroby, specialista kvality, mechanik elektronických zařízení, mechanik seřizovač, ale hledáme i operátory do výroby a skladníky.

Pokud máte zájem se o volných pozicích dozvědět více informací, kontaktujte, prosím, Personální úsek na telefonním čísle +420 317 972 249, +420 317 972 233 nebo e-mailem jobs.benesov@bcs-ais.com.

Pokud nemáme v současné době otevřenou pozici, která by odpovídala Vašemu profilu, pak nás můžete kontaktovat nezávazně.

Webové stránky společnosti: www.bcs-ais.com